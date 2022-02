Selvsagt rasler Facebook med sablene

Saken oppdateres.

I går truet Mars Zuckerberg, sjef for Facebook og Instagrams morselskap Meta, med å stenge Europa ute. Bakgrunnen for det er en EU-dom, kalt Schrems II. Den slo fast at avtalen som er blitt brukt for å dele data mellom Europa og USA, «Privacy Shield», ikke er i tråd med personvernforordningen GDPR.

Dommen konkluderte med at europeiske personvernopplysninger ikke er trygge i USA, og derfor ikke kan lagres der. Bakgrunnen for det er den store datalekkasjen i 2013. Stikkord: NSA og Snowden. Hvordan Schrems II-dommen slår ut helt konkret, vet man ikke ennå, men må Facebook splittes i to, og alle europeiske data lagres her, er det selvsagt kostbart for Meta. Så det er ikke rart at de truer med å droppe vår verdensdel.

EU er jo i gang med å (endelig) stikke kjepper i hjulene for Facebook og de andre teknologi-gigantene. Gjennom Digital Services Act og Digital Markets Act krever de mye. EU vil sikre demokratisk kontroll, og ansvarliggjøre plattformene for den enorme makten de har. Når dette går gjennom (og blir til norsk lov), blir det lettere å fjerne ulovlig innhold, og andre veien - å klage på at innhold ble fjernet.

Plattformene må beskytte ytringsfriheten og pressefriheten, de må gi innsyn i algoritmene, og la EU føre tilsyn med dem for å sikre at de i seg selv ikke er skadelig. Teknologi-gigantene nektes å benytte sin portvokter-posisjon til å knuse konkurrenter. Det blir for eksempel ulovlig å nekte konkurrenter å lenke ut fra egen plattform. (Har du lurt på hvorfor du ikke finner «bli abonnent»-knapp i Netflix-appen?)

I tillegg raser Meta på børsen og opplever stor nedgang blant unge brukere. Vi må også nevne Facebook-varsleren Frances Haugen, som avslørte at Instagram er skadelig for unge, Facebook ble brukt til menneskehandel og at selskapet avdekket dette uten å gjøre noe med det. Haugen avdekket også at av de millionene selskapet brukte på å motvirke desinformasjon og hindre spredning av falske nyheter på Facebook, så brukte de 13 prosent av pengene utenfor USA, der 90 prosent av Facebook-brukerne er. Meta brukte også 176 millioner kroner på å påvirke amerikanske politikere i fjor, ifølge OpenSecrets.

For å understreke: Meta bryr seg om det amerikanske markedet, der deres egne politikere og deres egne aksjonærer bor. Derfor er det interessant at Europa nå begynner å dukke opp på kartet. At Facebook begynner å bli lei av EUs reguleringer er et tegn på at reguleringene virker.

Kommentarfeltet er delt etter gårsdagens nyhet. Er det en tragedie om Facebook og Instagram forlater oss, eller en velsignelse? Folket er delt, og folket er tilpasningsdyktig. Uansett: Jeg har liten tro på at Mark Z kommer til å droppe Europa, med over dobbelt så mange, relativt ressurssterke, innbyggere – og brukere av sitt kommende Metaverse.