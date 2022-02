Største norske filmbragd siden Liv Ullmann

Saken oppdateres.





Det var en historisk dag for norsk film da oscarnominasjonene ble presentert tirsdag ettermiddag. To nominasjoner til Joachim Triers «Verdens verste menneske» er første gang i historien at en norsk spillefilm har blitt nominert til noe mer enn til prisen for beste ikke-amerikanske film. Selv enkeltnominasjon der har bare skjedd fem ganger tidligere.

Det er derfor eksepsjonelt at en norsk film 27. mars kan få Oscar for beste originalmanus til Joachim Trier og Eskil Vogt, for «Verdens verste menneske». I kategorien konkurrerer de med tre amerikanske og en britisk film. Det er sjelden at film som ikke er engelskspråklig nomineres for beste manus. I tillegg er «Verdens verste menneske» som ventet nominert som beste internasjonale film.

Fra Gullpalmen i Cannes i sommer til hovedrolleinnehaver Renate Reinsve via en rekke internasjonale priser og flere overveldende positive anmeldelser etter amerikansk kinopremiere sist helg, har den norske filmen blitt en internasjonal snakkis med et gjennomslag som ingen norsk film har klart tidligere.

Det amerikanske buzzet rundt filmen de siste ukene gjør at det er mulig å bli skuffet over at det ikke ble minst én oscarnominasjon til, til Renate Reinsve i hovedrollen. Jeg vil relativt objektivt hevde at hun er bedre enn Nicole Kidman i Aaron Sorkins «Beeing The Ricardos» og klart bedre enn Penélope Cruz i Pedro Almodovars «Parallelle Mødre». Men det er nok en fordel å være kjent fra før i kampen om amerikanske skuespillerpriser.

Den eneste nordmannen som tidligere har fått to oscarnominasjoner for spillefilm, er Liv Ullmann. Det var riktig nok i svenske filmer, men nominasjonene som beste kvinnelige hovedrolle i Jan Troells «Utvandrerne» fra 1971 og Ingmar Bergmans «Ansikte mot ansikte» fra 1976 er det eneste som det internasjonale gjennomslaget til Joachim Triers film kan sammenlignes med.

Sånn sett passet det godt at Liv Ullmann i år er tildelt en æresoscar. Den kan sees som oscarakedemiets måte å hylle store filmkunstnere på. Filmkunstnere som burde fått Oscar tidligere, men æres før det er for sent. Det er stor forskjell på Joachim Triers filmer og Liv Ullmanns største internasjonale filmer. Et fellestrekk er at Trier og Eskil Vogt denne gang skrev og bygget filmen rundt Renate Reinsve. Ingmar Bergman skrev filmer og roller med tanke på Liv Ullmann.

Hvis vi ser på nominasjonene totalt til den 94. oscarutdelingen 27. mars, så vises det at det er en viss nyrekruttering blant de 9500 stemmeberettigede fra filmbransjen. Litt friskere, samtidig som det «gamle» Hollywood med syv nominasjoner til Steven Spielbergs «West Side Story» henger med. Årets nominasjoner reflekterer et middels år for amerikansk film, samt at flere av de beste amerikanske filmene ikke ble vist på kino. Det siste ikke bare på grunn av pandemien, men strømmeplattformenes forsterkede stilling.

To av det siste årets beste filmer klarte noe av det samme som Joachim Triers film. Den danske animerte dokumentaren «Flukt» som Adresseavisen kåret til den beste filmen i 2021, ble nominert til tre priser: som beste internasjonale film, beste animerte film og beste dokumentar. Japanske «Drive My Car» som nylig hadde premiere i Trondheim og er en sterk kandidat til 2022s beste film, ble nominert til fire priser. Den er sterkeste konkurrent til «Verdens verste menneske» i klassen for internasjonal film, men er også nominert for adapterte manus, for beste regi og beste film.

I et pandemipreget kinoår er det et tegn i tida at mest nominerte film i hele 12 kategorier er Jane Campions eminente «The Power Of The Dog» produsert for Netflix. Strømmefilmer som «Don't Look Up» og «The Tragedy Of Macbeth» hevder seg også i flere av de gjeveste kategoriene.

Av de populære storfilmene på kino er det bare «Dune» som klarte å få plass blant de ti nominerte i den prestisjetunge klassen for beste film. James Bond og Spiderman som har vært blant de store publikumsdragerne på kino det siste året fikk ikke nominasjoner i andre kategorier enn for teknikk og musikk.

