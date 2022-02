Sp vant valget. De bør oppføre seg deretter

Saken oppdateres.

Sp-lederens velkjente latter trillet over summen av stemmer i stortingssalen før den spontane spørretimen startet. Kanskje var det nå han skulle slå tilbake mot dem som mener han og regjeringa er bakpå, alltid på defensiven? I stortingsgangene snakkes det om at statsrådenes kroppsspråk signaliserer mer «unnskyld at jeg er til» enn «hurra, vi vant valget!»

Det skal Vedum ha, det var ingenting unnskyldende over hans svar til opposisjonen onsdag. Men det var samtidig lite som minnet om at det var en valgvinner som snakket.

I svar etter svar var finansministeren mer opptatt av å snakke om feil ved den forrige regjeringa enn å fortelle hva hans regjering planlegger å gjøre.

Ta det voksende kravet om strømstøtte til næringslivet: Kort tid før Vedum gikk på talerstolen, ble det klart at regjeringspartiene og SV hadde blitt enige om en løsning for landbruket. Men hva med andre bedrifter? Ville de få noe hjelp, ville Høyres Tina Bru vite.

Få forventa at Vedum skulle legge fram en klar plan der og da. Men han sa ikke en gang at de jobbet med saken. I stedet pekte han flasketuten tilbake på Bru og Høyre og snakket lenge og vel om hvordan de i desember advarte mot å kutte elavgifta med tre milliarder kroner. Hovedpoenget hans handlet ikke om hva han ville gjøre for å hjelpe bedriftene som sliter, men at de hadde slitt enda mer om Høyre hadde fått viljen sin.

Da Bru trakk fram eksempelet Modum glassindustri, som fikk en strømregning på over 460 000 kroner i desember, mot drøye 60 000 året før, svarte Vedum at det nok var slitsomt for Høyre at han minnet dem om hva de mente om elavgifta før jul.

Det var mer slitsomt å høre på Vedums forsøk på å vri seg unna. Bedriftseiere gir blaffen i hva Bru sa om elavgifta før jul, de vil vite hva Vedum mener om strømstøtte til næringslivet nå. Det fikk de ikke svar på.

Rådmenn og arbeidsgivere som frykter skyhøye lønnskrav i lønnsoppgjøret, ble heller ikke særlig klokere av å høre Vedums svar i Stortinget. Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi viste til prisvekst på alt fra strøm til mat og drivstoff og spurte hvilke virkemidler Vedum ville bruke for å bidra til et moderat lønnsoppgjør.

LES KOMMENTAREN: Senterpartiets valgløfter lever farlig når alt blir dyrere

Vedum viste til at 80 prosent får lavere eller uendra skatt med regjeringas opplegg og ramset deretter opp alt som var vondt og vanskelig da Frp satt i regjering. Igjen - folk er ikke lenger interessert i hvordan avgiftsnivået var under finansminister Siv Jensen. De vil vite om finansminister Vedum har noen ess i ermet for å øke folks kjøpekraft nå som staten håver inn penger på skyhøye gass- og strømpriser.

Vedum er slett ikke den første statsråden til å peke tilbake på opposisjonens regjeringstid i møte med kritikk. Noen som husker hvordan Høyre og Frp snakket på inn- og utpust om «åtte rødgrønne år»?

Selv om det sikkert er fristende, fungerer taktikken dårlig. Særlig nå. Både Ap og Sp sliter stort på meningsmålingene, selv om de allerede nå kan tegne en grønn hake bak flere av valgløftene.

Det handler mye om strømpriskrisen sør for Dovre og om koronahåndteringa. Men ikke bare det. Det blir for lettvint å si at velgerne strømmet til Sp på grunn av løfter om lettvinte løsninger og at de rømmer partiet nå som det viser seg at de enkle løsningene ikke er så enkle å gjennomføre likevel.

LES KOMMENTAREN: 100 dager med kjeft

Velgerne stemte fram ei regjering som lovet å lytte til vanlige folk. Særlig Sp, da de red som høyest på meningsmålingene, viste at de forsto folks uro. At de skjønte hva de var misfornøyde med. Det er som i et forhold: Det hjelper langt på vei at partneren skjønner hvorfor du er sint. Hen trenger ikke nødvendigvis ha alle løsningene klare.

Nå kan det virke som om Senterpartiet ikke forstår hvorfor folk er sinte. Å svare på kritiske spørsmål ved å kritisere den som spør, gir ikke inntrykk av ei regjering som lytter. Det gir inntrykk av ei regjering som heller vil vinne retoriske poeng enn å finne gode løsninger.