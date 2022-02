Feminist, kvinne og muslim. Men det går jo ikke an!

Saken oppdateres.

Det er lite vi mennesker vet for sikkert. Gud må jo være den vi vet minst om. Likevel utøver mange vold og undertrykker hverandre på grunn av gud. Noen ganger kvier jeg meg for å si at jeg er muslim. Det er flaut å kalle seg troende når jeg vet at mennesker utøver vold, og undertrykker andre, i guds navn. Det gjelder aller religioner. Om jeg hadde kommet i skade for å snakke med en gud som fortalte meg at jeg er den rettroende, og at alle andre bør bli som meg, hadde jeg løpt for livet. Det kan jeg si med hånda på hjerte.

Også i islam må det være rom for tvil. Jeg er altså muslim, men ikke bare det, jeg er feminist og kvinne i tillegg. Ordet feminisme kan være vrient å koble til Islam, og det er ikke vanskelig å se at islamsk feminisme på mange måter er annerledes enn sekulær feminisme. Fra et ståsted handler feminisme i islam om kvinnens posisjon når det kommer til tolkning av hellige tekster, og utøvelse av religiøs praksis. Jeg har all respekt for muslimske kvinnelige teologer som velger å vie sin tid til å utvikle sin tolkning og utøvelse av religiøs praksis. Det er et enormt behov for slike kvinner. Islam har alltid blitt tolket av menn. Patriakalske strukturer har spilt en vesentlig rolle i både tolkning og utøvelse av islam. Derfor er jeg både glad for, og ser opp til, kvinner fra ulike deler i verden, som jobber for likestilling og reform innenfor rammeverket til islam. Deres arbeid styrker kvinnenes rolle i Islam, og fornyer og utfordrer de gamle patriakalske strukturer. Utvikling av Islam er nødvendig, men også naturlig. Islam er en relativt ung religion og har ikke vondt av reformer.

Les også: Fatima Almanea: Frigjorte kvinner kommer i alle former

Flere av disse kvinner, teologer og lærde, ser den vestlige feminisme og kvinnefrigjøring som postkolonialistisk. En vestilig blikk på muslimske kvinner som trenger å bli reddet eller frigjort, en nedlatende og undertrykkende holdning. Den tyske teologen Dina El-Omari mener at det er viktig å definere hva islamsk feminisme er når vi debatterer, men at det er vanskelig. Hvor vidt det egentlig finnes grobunn for feminisme innenfor islam, er også et relevant spørsmål. Derfor må muslimske kvinner få rom til kritisk selvrefleksjon.

Hvordan legger vi til rette for at et slikt rom skal oppstå? I Norge har flere muslimske kvinner opplevd å bli kritisert for at de bruker hijab når de uttaler seg som feminister i offentligheten. Noen mener at dette plagget og andre praksiser innen islam ikke er forenelig med å være feminist. Hvis en stadig blir angrepet, vil den naturlige reaksjon være å gå i forsvar. Da forsvinner det frie rommet vi trenger for å finne feminismens plass i Islam.

Les også: Nour (17) om hijab: Det som skremmer meg, er at jeg blir begrenset

Jeg skal ikke prøve meg på å argumentere for feminisme i Islam på grunnlag av Koranen. Feminisme på grunnlag av hverdagslivet, handlinger en foretar seg, og valg en tar i livet er det jeg ønsker å fokusere på. Islam handler i første rekke om hvordan vi mennesker lever og forholder oss til hverandre og oss selv. Et uttrykk jeg er oppvokst med er «Gud trenger ikke dine bønner, det er du som trenger de». Det sentrale i islam er et sunt og godt liv.

For meg som kom til Norge som tenåring har likestilling og feminisme vært avgjørende verktøy for å kunne leve et godt liv. Jeg har fått det rommet som trenes for kritisk selvrefleksjon rundt islam, min identitet som muslim og ikke minst min spirituelle praksis og tro. Jeg mener også at dette har gjort meg til en bedre muslim. Bedre i den forstand at jeg opplever en dypere kontakt til min egen tro og måten jeg lever på. Jeg er også uavhengig når det gjelder religiøse autoriteter og ledere.

Likestilling, og det å bryte ned de patriarkalske strukturer er nødvendig for et sunt og godt liv, og derfor viktig for oss alle. Muslim ikke muslim, mann, kvinne, eller ikke binær. Så må huske på å lytte, gi rom, gjøre vårt beste for å være med og oppnå en likestilt verden. Ikke minst må vi ta innover oss at det faktisk er lite vi mennesker vet for sikkert.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !