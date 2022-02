Ja takk til mer kraft, humor og snert fra trondheimspolitikerne!

- Det er særlig ironisk at de sier nei til konkurranse akkurat for dette senteret

Har trondheimspolitikken blitt for daff? Det mener Ask Ibsen Lindal (MDG), og han tar derfor ikke gjenvalg til bystyret i Trondheim. Sivert Bjørnstad (Frp), er enig og skriver i et innlegg at bystyredebattene i hans første periode var preget av vitalitet, kraft, humor og snert. Noe han mener det er langt mellom i dag. Nå vet heller ikke han om han kommer til å ta gjenvalg til bystyret.

Jeg skjønner hva de snakker om. Innlegg fra trønderske politikere er nemlig ikke det som gjør hverdagen som debattansvarlig i Adresseavisen til en fest.

Både Lindal og Bjørnstad peker på «en tung og vassen» formannskapsmodell. De ønsker seg parlamentarisme. «Det er altfor stort innslag av kommunedirektører og administrasjon i det offentlige ordskiftet i byen», sier Lindal. Dessverre kan det virke som om administrasjonen også har påvirka språket til politikerne våre. Mange av innleggene vi får inn er prega av det som kan kalles «byråkratspråk». Et passivt språk som er utydelig og distansert med flust av diffuse ord som mulighetsrom og alle mulige former for bærekraft.

Hvor blir det av de flammende innleggene hvor vi som lesere kan kjenne engasjementet koke over gjennom teksten? Debattinnlegg som får oss til å trekke på smilebåndet eller bli forbanna? Som gjør at vi som ikke driver med politikk, skjønner hvorfor akkurat denne saken er viktig?

Før valget fikk vi, naturlig nok, inn veldig mange innlegg fra politikere. Etterpå har flere av de som var ivrige da, glimret med sitt fravær i innboksen vår. Både flere bystyrepolitikere og trønderske stortingsrepresentanter kan føle seg truffet her.

Kanskje har Lindal og Bjørnstad rett i at politikerne blir tvunget til å svare for seg på en annen måte med parlamentarisme, at den modellen legger bedre til rette for en frisk offentlig debatt. Vi kan jo bare se til Bergen. Jeg går likevel ikke med på at vi må nøye oss med et daft politisk ordskifte i Norges tredje største by på grunn av styringsmodellen. Den sier ingenting om at politikere ikke kan leke seg med språket, være tydelige på hva de mener, eller rivende uenige. Så vis oss det engasjementet som har gjort at dere har valgt politikken. Få oss til å skjønne hvorfor sakene dere kjemper for, er viktige.

Innboksen vår er åpen den, selv med formannskapsmodell.

