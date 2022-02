Spionen som ikke vil innse sitt svik

For oss som vokste opp på 80-tallet, er NRKs store dokumentarserie «Rikets sikkerhet» et godt og interessant tilbakeblikk til nær, men samtidig fjern fortid. For nye generasjoner må det være enda mer spesielt å møte denne fortellingen om Norges største spionsak. En profilert norsk Ap-politiker ble dømt til 20 års fengsel og inndragning av 1,1 millioner kroner for spionasje til fordel for Sovjet og Irak.