Overbyråkratisering holder på å velte hele systemet

Som tenåring leste jeg Jonas av Jens Bjørneboe. Få bøker har gjort større inntrykk på meg. Jonas er en historie om en gutt som starter på skolen, men som sliter med å konsentrere seg og følge med. Jonas har dysleksi. For å mestre skolen lærer han seg linjer utenat og lurer alle rundt seg til å tro at han kan lese. For Jonas ramler korthuset sammen. Tiltakene skolen og samfunnet har satt i verk, virker ikke? og resten av boken handler om en kamp mot å bli overflyttet på «Iddioten», en spesialskole for elever med lærevansker.