Ikke alle som bærer pressevest er journalister

Den varslede «frihetskonvoien» i Oslo lørdag ettermiddag, ble en ubetydelig seanse med lavt oppmøte. Noe av årsaken kan være at målet var uforståelig: Demonstrantene protesterte mot nasjonale smitteverntiltak som allerede er avskaffet. Et høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet om forlengelse av reglene for koronasertifikat, ble i siste liten gjort til skyteskive – eller et slags endelig bevis for at Norge er i ferd med å bli et diktatur. Det gir lite mening for andre enn dem som allerede har bestemt seg for at dette stemmer.