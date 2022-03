En voldtekt er en voldtekt, også når offeret «fryser»

Endelig er dagen med de gode tilbudene fra netthandelen i rosa blokkbokstaver her. Det er også den internasjonale dagen for et lite pustehull i den tykkflytende grå gubbesuppen, sånn at vi kvinner endelig får fortelle verden hva vi har tenkt på de siste 364 dagene. Med innestemme selvfølgelig, det kan jo ikke ta helt av. Ingen liker en sint feminist, og jeg klager selvfølgelig ikke. Jeg er en av de privilegerte med et svært, årsbasert pustehull i form av både pult, pc og flunkende ny byline i en ekte avis. Ord på trykk og greier.