Tajiks historie ble for vanskelig å tro på

Saken oppdateres.

Jålebegrepet «narrativ» er brukt i mange analyser om Hadia Tajik-saken(e) de siste to ukene. Det handler om å fortelle en historie som henger sammen, en som folk kan tro på.

Med nebb og klør har Tajik kjempet for å sette premissene. Mandag morgen for to uker siden, tydet mye på at hennes historie skulle vinne fram. Tross VGs avsløring kvelden før, var det ikke skattemoral - men presseetikk - fortellingen handlet om.

Flere tusen Facebook-brukere delte posten Tajik la ut sent fredag kveld 18. februar. Den startet slik: «I 12 år har jeg valgt å ikke ha pendlerbolig. Unntaket er tre måneder i 2019. Dette forsøker Aftenposten nå å lage en skandale av».

Hun unngikk å nevne at hun hadde pendlerbolig fra 2006 til 2009, da hun var politisk rådgiver. Glemt det kan hun umulig ha gjort. For samtidig som Tajik i ukesvis hadde sendt e-poster fram og tilbake med Aftenpostens journalister, hadde også VG forsøkt å få henne i tale om en helt annen sak. Den handlet om at Tajik i 2006 fikk skattefri pendlerbolig med en kontrakt hun aldri brukte, for en leilighet hun aldri betalte for.

Mange av de over ti tusen (!!) personene som hadde trykket «liker» på Tajiks kritikk av en Aftenposten-sak som ennå ikke var publisert, følte seg lurt. Var mediekritikken bare et røykteppe, en avledningsmanøver?

En kort stund så det ut til å ha den effekten. VGs avsløring ble publisert søndag kveld, men da Tajik gjestet NRK-programmet Politisk kvarter mandag morgen, fikk hun bare ett spørsmål om leiekontrakten. Resten av tiden ble brukt til å debattere presseetikk med Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen.

Kvelden før skrev Tajik på Facebook at i motsetning til «Aftenpostens presseskandale», måtte hun tåle å se VGs sak på trykk. Men litt mediekritikk kostet hun på seg også her: «At det er 15 år siden, og jeg da var 23 år gammel, kunne vært tydeligere fremhevet».

I Tippekampens dager var det en populær drikkelek å ta en slurk hver gang resultatet fra en annen kamp «plinget» inn på toppen av skjermen. Om en skulle hatt plingfest hver gang Tajik nevnte at hun var 23 år og at det var 15 år siden, hadde en vært rimelig påseila de siste 16 dagene.

Om Tajik pustet lettet ut etter Politisk kvarter, ga kommentarene på Facebook-posten en bedre pekepinn på hva hun hadde i vente. Få var enig med henne i at alderen hennes var en formildende omstendighet.

«Du må gå av!!!! Det at du ikke allerede har gjort det, sier alt om deg.»

«Du var et forbilde. En helt. Jeg håper du er ferdig som politiker. Du har ingen tillit!»

«Innrøm flausen, beklag bortforklaringen og bli ferdig med det.»

Tre dager etter VGs avsløring, prøvde Tajik å bli «ferdig med det» ved å erklære at hun skulle betale ekstra skatt for årene med pendlerbolig. Samtidig holdt hun fast på at hun hadde krav på skattefri pendlerbolig fordi hun hadde betalt for seg hjemme. Hvor mye eller hva hun betalte for, kunne hun verken dokumentere eller huske.

Fortsatt hadde mange problemer med å se hvordan historien hennes hang sammen. Og uansett hva som var sant eller usant, var det vanskelig å godta at en politiker bare kunne si «stol på meg», betale en frivillig ekstraskatt og deretter gå fri. Særlig når det gjaldt en Ap-politiker som også var statsråd med ansvar for Nav. Ingen Nav-klienter kan si «ops, jeg glemte å melde fra om at dokumentene jeg la fram var feil, men stol på meg, jeg hadde krav på trygda likevel».

Nettopp sammenligningen med Nav dukket opp i de sinte e-postene og telefonene Ap-folk og fagforeningstopper fikk fra velgere og medlemmer. Og da LO gikk ut og krevde svar og dokumentasjon Tajik allerede hadde sagt hun ikke var i stand til å gi, ble få overraska over at hun gikk av som statsråd sist onsdag.

Denne gang kom ikke Tajiks versjon først på Facebook, men i Marmorhallen i Oslo sentrum foran et fullsatt pressekorps. I talen ba hun om tilgivelse, og forklarte avgangen med at støyen saken skapte, overskygget regjeringas arbeidslivspolitikk. Hun hadde ikke den tilliten hun trengte som statsråd. Men tilliten som nestleder, den anså hun ikke som tapt. Det gjorde heller ikke Jonas Gahr Støre.

Ikke bare sa Ap-lederen at han ønsket at hun skulle fortsette som nestleder. Han sa også at han trodde på hennes historie, eller narrativ om vi vil kaste oss på språktrenden.

Men de som mente støyen som ødela for regjeringas arbeid, også ville ødelegge for partiet, fikk rett. For pressen sluttet ikke å grave.

Allerede før avgangen, fortalte Dagbladet at mens Tajik bodde på pikerommet og hadde skattefri og gratis pendlerbolig i Oslo, hadde hun store leieinntekter fra to leiligheter hun kjøpte i samme periode. Saken påvirket ikke retten til pendlerleilighet, men passet ikke inn i historien Tajik fortalte om ei enkel jente fra Bjørheimsbygd som selvsagt betalte for seg hjemme da hun som 23-åring tjente mer enn foreldrene sine. Og enda verre: Historien om utleieboligene passet ikke inn i Arbeiderpartiets historie om at nå er det vanlige folks tur.

Men det stoppet ikke der. Nå fredag intervjuet både VG og NRK skattejurister som mente Tajik burde ha skattet av leieinntektene - noe hun ikke gjorde.

I over to uker har Hadia Tajik tviholdt på at hun har rota, ikke juksa eller forsøkt å tåkelegge. Problemet er bare at ikke mange nok trodde på henne.

Historien som står igjen, er at Arbeiderpartiet ikke kan leve med at nestlederens skattemoral trekkes i tvil.