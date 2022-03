Det sosiale nettverket Tiktok flommer over av løsrevne klipp fra den pågående krigen i Ukraina. Krigen er fæl og fryktinngytende: Her er granateksplosjoner, bombenedslag og skuddvekslinger. Enkelte er med rette bekymret for hva barna deres ser på. Skulle ikke Tiktok være barnevennlig?