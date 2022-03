Er vi bare en feilbombing unna storkrig?

Nærmere tre millioner ukrainere har flyktet fra landet på to uker. Men fortsatt er det over 40 millioner igjen i det stadig mer krigsherjede landet. De lever i frykt for nye bomber og tap av hjem og infrastruktur. Mange har valgt å ta opp kampen med livet som innsats mot en overlegen militærmakt. Muligheten for en diplomatisk løsning er fjern. Håpet for innbyggerne ligger i at Nato og Vesten sier at nok er nok. Nato-landene kan ikke lenger sitte på sidelinja og se på at skoler blir bombet og barn blir drept. Men sjansen for at Nato griper inn, er foreløpig ikke særlig stor.