Det udødelige biblioteket

Det er rart hvordan historien gjentar seg. Nær sagt de samme tragediene går igjen, men med litt ulike midler og på noe ulike steder. I dag skal jeg fortelle dere historien om et bibliotek. Et med over en million bøker, noen av dem er så sjeldne at de ikke finnes andre steder i verden. Et bibliotek utenom det vanlige, et som har gjennomgått mer enn enkelte mennesker i løpet et helt liv. Dette biblioteket har gamle røtter og man finnes spor til dets eksistens 800 år tilbake i tid. Dette er historien om Universitetsbiblioteket i Mosul. Et av de mest ærverdige biblioteket i Midtøsten.