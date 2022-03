La oss dempe oss litt

Saken oppdateres.

Av og til savner jeg den trønderske beskjedenheten. Trøndere som ikke strør om seg med svulstige ord og vidløftige planer i tide og utide. Jeg setter mer pris på trønderen som nøyer seg med færre store ord, men som overrasker med desto større prestasjoner. Kanskje med unntak av Petter Northug som sa han var best - og var det.

Jeg ønsker ikke å være gledesdreper, men jeg har lest noe i det siste som har fått meg til å lure. Har vi fått flere northuger? Har hans og andres trønderske idrettsprestasjoner jekket opp selvtilliten til den øvrige midtnorske befolkningen? Er vi virkelig blitt verdens beste også på andre områder? Eller har vi ambisjoner om å bli det? Det kan virke sånn.

I en kronikk i Adresseavisen skriver lederen for Vitensenteret at hun håper de kan åpne et verdensledende vitensenter på Nyhavna i 2028. Det var jo flott, tenkte jeg først. Men så forekom det meg at jeg hadde lest om andre i vår region som heller ikke sparte på kruttet. Det nye Ocean Space Centre skal bringe NTNU og Sintef til verdenstoppen, og vi skal også bli Europas matregion. Ja, jeg leser stadig oftere at Trøndelag skal bli verdens midtpunkt for det ene og det andre.

Men er det ikke bra at Trøndelag har store ambisjoner, selv om vi av og til kan bli beskyldt for å ta vel mye Møllers tran? De fleste vil sikkert si: Kjør på! Joda, ambisjoner og høye mål er bra, men det må være mer enn ord. For er målene og ambisjonene ikke mer enn det, blir det bare tomt prat. Og er det noe trønderne vanligvis ikke er mest kjent for, så er det storkjeften. Den kan vi fortsatt overlate til bergenserne.

