Derfor er det riktig at ordføreren trekker seg

– Det kan da ikke være så farlig at ordføreren «låner» enkelte gode formuleringer og bruker de i egne tekster. Dette er noe media hausser opp. Det var noen av reaksjonene på sosiale medier etter at Tom Myrvold (H) i Ørland annonserte på Facebook at han ville trekke seg som ordfører etter plagiat-avsløringene. Men saken til Myrvold dreier seg ikke om en forglemmelse eller enkeltfeil. Det hadde også vært helt ukontroversielt om Myrvold hadde brukt utdrag fra andre forfattere, dersom han hadde skrevet hvem som var kilden. Men det gjorde han ikke.