Sommer for gamlinger

Saken oppdateres.

Vi som var unge tidlig på 80-tallet, får sannsynligvis høre «Rosanna» om igjen på Sverresborg i august. De som var unge tidlig på 70-tallet, har gode muligheter for å oppleve «Smoke On The Water» enda en gang i Trondheim Spektrum 1. oktober.

Alle gamlinger forstår nå hva jeg skriver om. Til de yngre kan jeg opplyse at det handler om Toto og Deep Purple, som begge kommer til Trondheim om noen måneder. Mandag fikk vi vite at det gjør også Scorpions, et tysk hardrock-band som hadde sin storhetstid på 80-tallet.

De svingte seg opp med en slags myk og melodiøs tungrock som mange elsket og mange hatet. Puddelrocken delte oss i to, og nå må jeg nyansere det jeg skrev først i denne teksten. Det blir herlige tider for noen gamlinger, ikke for alle.

Jeg for min del har det alltid travelt hvis jeg må på do på en bestemt bensinstasjon på Berkåk, for der spiller de P4 og Totos «Hold The Line» på radio hele tida. Da kommer jeg meg ut igjen så fort som mulig.

Vi kan jo lure på hvorfor konsertarrangørene henter så mange slike band til Trondheim. Iron Maiden, Def Leppard og Kiss var her før koronaen, og folk er fortsatt ikke lei.

Jeg har alltid ment at vi bør kaste uttrykket «træg trønder» på skraphaugen, at vi slett ikke er trægere i denne landsdelen enn ellers i landet. Men hvis en stor del av publikum har hengt seg opp i svulstig, 40 år gammel puddelrock, har uttrykket kanskje en viss berettigelse likevel.