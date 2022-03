FNs supperåd

Jeg vet at FNs sikkerhetsråd er viktig for å bevare freden og løse kriser som kan føre til konflikter og krig. Men i det siste har Sikkerhetsrådet minnet mer om et supperåd. Rådet med de 15 medlemslandene har stått maktesløst i forsøket på å løse krigen i Ukraina. To av de fem faste medlemmene, Russland og Kina, har konsekvent gjennom sin vetorett stoppet alle forslag som kunne plassert ansvaret for krigen der det hører hjemme.