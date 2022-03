Norsk skuffelse, amerikansk skandale

RBK-børsen: Scoret to, men var ikke best på børsen

Det 94. oscarshowet vil ikke bli stående blant de vellykkede i historien. Ikke bare fordi det ikke ble noen pris til Joachim Triers «Verdens verste menneske», til tross for at den sannsynligvis vil bli stående som verdens mest nominerte norske oscarfilm ganske lenge. Flere av de beste filmen ble forbigått i utdelingen, men det er Will Smiths raseri alle vil snakke om. Samt den taktløse morsomheten som utløste skandalen – en drøy time før Smith fikk prisen for beste mannlige skuespiller.

Da komiker Chris Rock skulle dele ut prisen for beste dokumentar, dro han en vits om kona til Will Smith, Jada Pinkett-Smith og hennes hår. Hun har en sykdom som gir håravfall. Det fikk Smith til å storme opp på scenen, dra til Rock og brøle høylytt at Rock ikke skulle ta konas navn i «your fucking mouth!». Det ga et hittil oppstykket, middels show en skandaløs nerve. Det overskygget også det meste som skjedde under utdelingen.

Det er ingenting å si på at prisen for beste internasjonale film gikk til Ryusuke Hamaguchis «Drive my car» fra Japan. Selv sett fra Norge bør det innrømmes at det er en enda bedre film enn Triers «Verdens verste menneske». Begge er genuine kinofilmer som kommer best til sin rett på stort lerret og med full oppmerksomhet. Av det siste årets filmer om livet, kunsten og kjærligheten, er den japanske filmen best av alle.

Det sier litt om nordisk maktforskyving på filmfeltet at programlederne både på svensk og dansk tv heiet på en norsk film. Samt at det nærmeste svenskene var de gjeveste prisene i år var 90-tallsmodellen av en Saab 900 i «Drive my Car». Mens det norske håpet tapte for et japansk storverk i den internasjonale kategorien, ble den slått av en klart svakere film i manusklassen. Manuset er ikke engang noe av det beste med Kenneth Branaghs selvbiografiske «Belfast»: En sympatisk feelgoodfilm om gryende krig i Nord-Irland på slutten av 60-tallet.

Årets utdeling ble på mer dumt enn godt preget av forøk på å gjøre showet mer attraktivt for det store amerikanske tv-publikummet. Selv om flere av de tekniske prisene ble fjernet fra direktesendingen, tok hele showet likevel over tre og en halv time, og det framsto langt og oppstykket. Will Smith-skandalen gjør at årets utdeling vil bli snakket om i mange år, men om det styrker utdelingens ry er tvilsomt.

Pris for beste regi til Jane Campion for «Power Of The Dog» sørget for at i alt tre kvinner fra fått regiprisen, hvorav to av dem de siste to åra. Den døve skuespilleren Troy Kotsurs velfortjente pris for birollen i «Coda» var den andre prisen gjennom tidene til en døv skuespiller, i en film hvor han spiller mannen til den første, Marlee Matlin som fikk hovedrollepris i 1987.

Will Smith, som utrolig nok fikk fortsette på æresplass ved scenen etter å ha angrepet en programleder fysisk, lot tårene trille i takketalen. Han snakket om å beskytte sine folk. Til tross for forsøk på å rettferdiggjøre sin oppførsel, bad han om unnskyldning til akademiet, og sa at livet imiterer kunsten. Hans angrep og utbrudd kunne nemlig minne om «den gale faren» han spiller i vinnerfilmen, «King Richard», om far til tennis-fenomenene Venus og Serena Williams.

Jessica Chastain fikk fortjent nok prisen for beste kvinnelige skuespiller for «The Eyes of Tammy Faye». Den er et av eksemplene på at det ikke var de beste filmene som fikk flere av de gjeveste prisene i år. Sympatiske, men filmatisk ganske ordinære «Coda» fikk prisen for beste film, om ei ung jentes oppvekst med døve foreldre. Den aller gjeveste prisen til den forsterker inntrykket av 2021 som et middels år for amerikansk film. At vinnerfilmen hadde strømmepremiere på Apple + i USA er også et tegn i tiden. I et oscarshow som vil huskes lengst for Will Smiths skandaløse raseri, slag og brøl mot scenen. Prisen fortjente han uansett ikke.

