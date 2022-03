Stakkars Bruce

For første gang over 300 000 studenter i Norge: Én gruppe sto for halvparten av økningen

Noen av oss har ristet på hodet av den enorme strømmen av C- og D-filmer som Bruce Willis har gjort de siste to åra – hele 18 stykker! Ukas tristeste filmnyhet ga et vondt svar. Onsdag meldte familien at 67-årige Willis gir seg som skuespiller på grunn av helseproblemer. Han har fått afasi, som svekker evnen til å snakke og forstå ord.

Det forklarer at han har arbeidet som en gal med filmer som aldri kom(mer) på norsk kino, med titler som «A Day to Die», «Out of Death» og «Soul Assassin». Han har prøvd å sikre familien og alderdommen.

Bruce Willis har aldri blitt nominert til Oscar, men står nok i rekken for æresoscar nå. For noen år siden ble han kåret til tidenes mest populære politimann på film som John McClane i «Die Hard»-filmene. Han har løftet strålende sjangerfilm som «Den sjette sansen» og moderne klassikere som «Pulp Fiction», «12 Monkeys» og «Moonrise Kingdom».

Det er likevel en av tidenes beste julefilmer som gjør Willis udødelig. Jeg foretrekker «Aksjon Skyskraper»(1988), som den første «Die Hard»-filmen het i Norge, langt framfor «Love Actually». Oppfølgeren «Die Hard 2» har en av tidenes beste replikker i en oppfølgerfilm: «How can the same shit happen to the same guy twice?». Nå får Bruce en helt annen form for dritt å stri med, dessverre. Men vi sees nok til jul.

