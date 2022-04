Ser rumpa mi stor ut i denne klimakatastrofen?

Da den store svenske poeten Karin Boye skrev den for oss svensker udødelige strofen «Ja visst gör det ont när knoppar brister», var det selvfølgelig ikke utfordringene med de alarmerende klimaendringene hun tenkte på. Men tematikken er nærliggende. Boyes diktverk handler om redselen for det nye som skal komme og at forandring kan være både smertefullt og vanskelig. For det blir vanskelig fremover.