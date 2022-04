Ukraina eller døden

Krigen om Ukraina handler om mer enn Russlands imperieambisjoner, eller suverene staters rett til å velge sin politikk. Dette er vår første militære konflikt med det politiske prosjektet som i over ti år har truet med å rive hele det vestlige samholdet i filler. Et prosjekt hvor Putins Russland har fungert som selve trollfabrikken for en fryktinngydende familie av høyrepopulistiske bevegelser. Ja, dette er en eksistensiell krig, men mer for oss andre enn for Russland.