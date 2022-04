Folk flest i Trondheim bor utenfor elveslyngen. Det som skjer i bydelene, er minst like viktig som byggeprosjektene i sentrum, for endringer i bydelene griper direkte inn i hverdagen til folk. Derfor er det på høy tid at vi får mer oppmerksomhet rundt hvordan flere lokale sentra er i ferd med å bli kraftig endret.