Her om dagen skulle jeg skryte av den nye norske serien «Made in Oslo», så jeg skrev en fin Facebook-status. Noen dager senere satt jeg sammen med to venninner og fortalte ivrig om min begeistring for serien. En av dem sa: «Apropos det, du skrev Maid in Oslo». Der og da, i det øyeblikket, følte jeg at livet mitt var over. Tenk at mine Facebook-venner har sett at jeg skrev maid i stedet for made! Jeg overdriver ikke når jeg sier at jeg ble akutt kvalm, varm og svimmel. Jeg mistet hørselen og synet i et sekund og jeg kjente på en umiddelbar motløshet. Jeg tenkte, hva er vitsen med noe som helst lenger? Jeg kan like gjerne bare gi opp av alt, takke for meg, flytte langt til skogs og aldri vise det pinlige trynet mitt blant folk igjen. Det eneste gode med dette var at jeg bidro til at venninnene mine fikk seg en god latter av hvor satt ut jeg ble over å få vite om min egen skrivefeil.