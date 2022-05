Dette er det siste regjeringen trenger

Jeg tror helt sikkert at vinter og blankis er lagt bak oss for denne gang

På tross av garantier fra flere i regjeringen er det ingenting i revidert nasjonalbudsjett (RNB) som tilsier at kommunene skal få refundert utgiftene til pandemihåndtering. Det kan bli dyrt, spesielt for dem som er mest avhengig av de kommunale velferdstjenestene.

Det har ikke akkurat gått på skinner de første syv månedene for Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering. De har blitt kalt trøndelagsfiendtlige og blitt beskyldt å lide av kronisk beslutningsvegring, for å nevne noe. Det er leit om dette skal bli ettermælet til en regjering som ble valgt etter å ha snakket en hel valgkamp om vanlige folk, og viktigheten av å ta i bruk hele landet. Det siste regjeringen trenger nå, er å bli kjent som kommunefiendtlige i tillegg. Brutte løfter om koronakompensasjon er ingen positiv start på neste års kommune- og fylkestingsvalg.

Norske kommuner er i en god økonomisk situasjon, konstaterer finansminister Trygve Slagsvold Vedum i revidert nasjonalbudsjett. Det er ikke virkeligheten som mange norske kommuner opplever, noe blant annet kommunene Askvoll, Sunnfjord og Stad i Vestland. De frykter blant annet svekket beredskap dersom den utlovede kompensasjonen ikke kommer.

Pandemiutgiftene er knyttet til TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene), ekstraordinære smitteverntiltak, vikar- og overtidsutgifter ved smitte eller karantene. For noen kommuner, inkluderer også dette store summer til ekstraordinære overtidstillegg i forbindelse med den mye omtalte koronaavtalen i kommunal sektor, en avtale som fungerte bedre i teorien enn i praksis. Avtalen, som mest sannsynlig ble feiltolket i mange kommuner, kan føre til at det vil komme krav om etterbetaling. Det kan bli kostbart.

Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS (Kommunesektorens organisasjon) beskriver dette som et «oppsiktsvekkende løftebrudd» fra regjeringen. KS mener de har fått lovnader fra flere statsråder om koronakompensasjon til kommunene, noe også helseminister Ingvild Kjerkol lovet på NRK Debatten før jul. I stedet for å legge inn midler i RNB, har regjeringen satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere dette og komme med en rapport i september. Endelig svar om hvorvidt kommunene får kompensert sine koronautgifter, vil ikke komme før i desember.

De fleste kommunene vil ikke kunne vente så lenge. Mest sannsynlig vil flere kommuner allerede nå tråkke på nødbremsen for å spare inn de ekstraordinære utgiftene som pandemien har ført til så langt gjennom 2022. Det finnes ingen tall for de første månedene av 2022 foreløpig, men til sammenligning, hadde norske kommuner ekstra utgifter på 12 milliarder i fjor.

Nyheten om revidert nasjonalbudsjett kom bare noen dager etter at rektor Cato Høve ved Sverresborg ungdomsskole i Trondheim fortalte i Adresseavisen at skolene i Trondheim må få 417 millioner kroner ekstra for å kunne gi alle elever det de har krav på gjennom loven. Det er nærliggende å tro at det er flere kommuner som må bryte loven på grunn av altfor trange budsjetter.

Gjennom hele pandemien har det gått sterkest utover de med størst behov for kommunenes velferdstjenester, da flere kommuner har begrenset sin aktivitet til et minimum. Det med bakgrunn i smittevern eller på grunn av at ansatte har blitt omplassert til annen arbeid i forbindelse med pandemien.

Dersom regjeringen ikke blar opp mer penger for å kompensere kommunenes pandemiutgifter i 2022, er det stor grunn til å frykte at kommunene må finne andre måter å dekke inn disse utgiftene på. Dette vil igjen gå utover de svakeste – de som trenger kommunenes velferdstjenester aller mest.

