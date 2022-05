Har «barnas dag» blitt en dag for flatfyll?

Saken oppdateres.

17. mai skinte sola endelig over Trøndelag igjen. I Trondheim var folk sultne... unnskyld, tørste på fest. Et myldrende folkehav med smørblide fjes i full bunadsmundur. Ikke bare i folketoget. Men i lange køer utenfor byens utesteder.

Fancy champagnefrokost i kombinasjon med trønderfæst i selveste Karskhovedstaden. Dere skjønner tegninga?

Solsidens «laksekonger», hulter til bulter i dans på bordet med jåleberter i svette stakker. Utesteder som leker Aker Brygge ved gjørmebassenget på TMV-kaia og tar betaling for en stol å sitte på? Sykt lættis.

Ravende fulle partyløver, midt blant småbarnsfamilier med pølse og is, er ikke like morsomt. Storøyde barn som lurer på hvorfor «det kommer tiss fra bunaden».

Det bli itj no fæst uten at noen har dratt opp ullskjørtet og tisset, midt på gata på høylys dag.

Andre tok like gjerne festen til folketoget. Der det ble veivet med både proseccoflasker, ølbokser og flagg.

Hipp hipp hurra for barnas dag da, dere. Hyggelig.

Det minner litt om da sushien kom til Trondheim, tretten år etter Oslo. Trønderne tok seg an denne «nymotens» greie med begge hender, og fikk kjapt døvet smaken av rå fisk med så mye chili mayo på toppen, at det krøllet seg i bartene. Nå er det den trendy champagnefrokosten som skal avvikles, the trønder way.

Champagnefrokost med polets billigste bobler klokka ni, rett på shotglassene til lunsj. Party like it's 1999.

Bli itj nå fin uten å kaste opp over rekkverket på Bakke bru før barnetoget har sluttet å gå.

Les flere kommentarer av Maria Can