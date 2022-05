Neppe det siste dyre landbruksoppgjøret

Hvis man beveger seg utenfor de litt dyrere butikkene som Meny og Mega er vareutvalget i Norge forsvinnende lite. Sommeren for to år siden gjorde jeg og to kompiser ei telling i ostedisken på en Føtex-butikk i København. Butikken var mindre enn ei typisk norsk Brustadbu. Til tross for sin manglende størrelse hadde den et betydelig større utvalg av ost, kjøtt og andre dagligvarer. Denne svogerforskningen støttes opp av Forbrukerrådet. Sammenlignet med andre nordiske butikker har norske butikker halvparten så stort vareutvalg.