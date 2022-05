Dårlig nytt for Kultur-Trondheim

De siste 15 åra har det vært en nybygging og opprustning av nasjonale kulturbygg i hovedstaden uten like. Etter at vi i 2008 fikk et tiltrengt, nasjonalt operabygg til 4,3 milliarder kroner, har det vokst fram en moderne bydel med sterke kulturinnslag i området. De andre søylene er biblioteket Deichman Bjørvika (2020) til ca. 2,5 milliarder kroner, det nye Munchmuseet (2021) til ca. 2,8 milliarder og som om det ikke er nok, åpner det nye Nasjonalmuseet om noen uker til en pris på ca. 6,1 milliarder kroner.