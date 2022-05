Fem tanker om at NRK dropper Facebook

Kafé konkurs: – Jeg vil aldri gjøre et nytt forsøk. Det er for uforutsigbart

Saken oppdateres.

1. Kommentarfeltet



Det utskjelte og ressurskrevende kommentarfeltet får skylden for at NRK Nyheter nå takker for seg på Facebook.

– Vi ser at den offentlige samtalen skapt gjennom Facebook har begrenset verdi. Man kan stille seg spørsmål om hva kommentarfeltene tilfører det norske samfunnet av positive verdier, sier nyhetsredaktør Espen Olsen Langfeldt til Morgenbladet.

Det finnes definitivt både ja- og nei-svar på spørsmålet hans. Mitt svar er at vi har fått det kommentarfeltet vi fortjente. I årevis har norske medier ignorert alene hjemme-festen vi inviterte til i kommentarfeltene.

Pressens etikk-regler, Vær Varsom-plakaten, sier at «redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.» At dette også gjelder på Facebook, er presisert gjennom flere fellelser fra Pressens faglige utvalg. Heldigvis!

Men det er likevel ikke nok. Når det snakkes om «moderering» av kommentarfelt, tenker de aller aller fleste på nettopp å fjerne det som er «uttafor». Altså slette kommentarer.

Hvem vil bli med på en fest der det eneste som gjøres for at gjestene skal trives, er at man kaster ut de som ikke oppfører seg?

Jeg må dessverre hetse kommentarfeltene våre Vi trodde det var nok å slette kommentarene som gikk over streken, men glemte at hjemme-alene fester fort spinner ut av kontroll.

2. Samfunnsoppdraget

Kommentarfeltet får skylda, men kommentarfeltet var ikke årsaken til at NRK laget seg (skikkelig mange) Facebook-kontoer. Det var fordi allmennkringkasteren skal nå fire av fem innbyggere hver dag. Tallene viste da at det ikke var mulig uten Facebook. Nå viser de det motsatte.

NRK Nyheter-kontoen har en halv million følgere. Det er mye det, men mer interessant er det hvem av følgerne som får nyheter fra NRK opp i feed’en sin. Det er jo ikke NRK, men algoritmene som bestemmer hvem som nås på Facebook, om en side når færre eller flere enn følgerne sine.

Algoritmene har også fått vesentlig mindre mat etter at NRK Nyheter stengte kommentarfeltet på Facebook av ressurshensyn da Russland angrep Ukraina. Da reduseres også Facebook-sidens rekkevidde.

Tall fra norsk mediebarometer 2021 forteller at 39 prosent av befolkningen leser nyheter via sosiale medier. Syv prosent innrømmer at de kun leser nyheter via sosiale medier. Hvor mange som ikke innrømmer det vet vi ei.

Det går mest i Instagram og Snapchat for de unge (Der er NRK kjempegode!), mens vi over 25 oftest leser nyheter via Facebook. Og bare for å ha sagt det; under 40 er rimelig ungt i sammenhengen «mediene jakter yngre lesere». Med andre ord: Facebook er fortsatt en viktig kanal for å nå nordmenn med nyheter.

I denne sammenhengen er NRKs rolle som nyhetsleverandør uten betalingsmur sentral. Det er dessverre ikke slik at de fleste får avisabonnement i konfirmasjonsgave. Også for de som abonnerer på ei, tre eller fem aviser, er åpne riksaviser et viktig supplement. Nå får Dagbladet og VG denne posisjonen alene.

Lissepasning til punkt tre.

3. Mediemangfoldet

For dette kan jo være gode nyheter for VG og Dagbladet. Det er ikke så enkelt at man kan si at NRK etterlater seg et konkret tomrom i algoritmene, men kampen om de store engasjerende felles-sakene blir utvilsomt mindre. Det er jo begrenset hvor mange ganger man gidder å juble for det samme OL-gullet i flere mediers kommentarfelt.

Siden vi alle eier NRK sier NRK-plakaten at «NRK skal ha et selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet». Vi kan si at mediemangfoldet kanskje svekkes, fordi de som vil ha nyheter gjennom Facebook får mindre å velge i. Og vi kan si at mediemangfoldet kanskje styrkes, fordi NRK gir plass til konkurrentene, og bidrar til å bygge opp mediemarkedet rundt seg.

De samme resonnementene virker også hvis man lurer på om NRK har planer om å stenge også distriktskontorenes Facebook-sider. Ville publikum savnet NRK Trøndelag i feed’en sin og vil Adresseavisen få bedre kår?

Flere lokalaviser kan takke Facebook for opp mot 30 prosent av trafikken sin. Vil derfor at NRK svekker Facebook som norsk nyhetsleverandør gjøre at lokalavisene også svekkes?

Er det greit at Facebook og Google svekker demokratiet? Nei, mener EU, Australia, Danmark og stadig flere. Og enda flere er enige i at de gjør det.

4. Tidsmaskina

Da norske medier gikk mann av huse for å dele ut gratis innhold på Facebook, var det få som husket at det var en tung jobb å snu skuta da vi skjønte at det koster like mye penger å lage journalistikk som skal på nett, som i papiravisa. Altså da de fleste norske medier innførte betalingsmur. Kanskje sier vi snart det samme om podcast, og kanskje må det være sånn. Men hadde vi hatt en tidsmaskin…

NRKs nyhetsredaktør Langfeldt sier også at «vi ønsker en egen, redaksjonell styring på produktet vårt, og da er ikke Facebook optimalt.» Langt ifra. Det er direkte udemokratisk når Facebook blir mellommann mellom mediene og leserne. Når puritanske brukervilkår fra California overstyrer redaksjonelle beslutninger. Det er ikke mulig å formidle krigens grusomheter uten å vise blodige bilder. Man trenger å vise nakenhet når programmet handler om kroppen. Eksemplene er mange, og avloggingen er derfor et viktig signal fra NRK på vegne av mediebransjen.

I tillegg vrenger algoritmene på verden ved å fremheve det mest kontroversielle og polariserende. Og de nevnte uhyggelige kommentarfeltene – som mediene må gjøre hyggeligere – gjør at færre våger å uttale seg i frykt for hets og trakassering. Facebook-varsleren Frances Haugen foreslo i et tidligere intervju med Adresseavisen å veie opp for algoritmene ved å legge inn et krav om at lenker må klikkes på – og helst leses – før man får lov til å dele dem.

Slik vil hun tvinge Facebook til å gjøre algoritmene trygge Oljefondet bør trekke seg ut av Facebooks morselskap, mener Frances Haugen. Den tidligere Facebook-ansatte dataingeniøren har en firepunktsplan for å sikre at tech-selskapene oppfører seg.

Verden hadde jo blitt et bedre sted dersom alle som kommenterer har lest saken. For meg betydde det i dag å debutere som Morgenbladet-abonnent for å få det til. Jeg klikket på «ti uker for 10 kroner», laget meg en profil, betalte med vipps, og ble kasta ut. Flere ganger. Dette er mer enn et irrelevant hjertesukk fordi:

5. Kjepphesten

Hvis norske medier skulle mønstret av Facebook i samlet flokk måtte det ha vært fordi innbyggerne ikke trengte oss der. Da måtte noe ha erstattet behovet mange har for å lese nyheter der i dag.

Facebook har jo ikke stukket av med medienes annonsekroner på kriminelt vis. De har fått kundene fordi de leverer bedre løsninger. Kanskje vi skulle prøve å bli like flinke som dem til å formidle et mangfold av nyheter på en brukervennlig måte?

En felles plattform for nyheter og debatt med felles innlogging og betaling er en så dassblaut våt drøm og utslitt kjepphest i mediebransjen at den stort sett møtes med himlende øyne. Samtidig er det den åpenbare løsningen når verden utenfor bransjen blir konfrontert med vårt tech-gigant-dilemma.

Derfor tillater jeg meg, kanskje svimmel etter tidsmaskinen i punkt fire, å drømme om at NRK slår et slag for å erstatte – ikke bare kommentarfeltet, men hele Facebook, før de eventuelt logger av. I demokratiets og mediemangfoldets navn.

Morgendagens nyhetslesere – som vi alle kjemper om å nå – aksepterer ikke dagens såkalte brukervennlighet.

På Pressens hus i Oslo samarbeider nå norske medier om å verifisere bilder fra Ukraina til felles nytte. Vi kan samarbeide. Hvis vi vil.

Hva gjorde du i timene da Facebook og Instagram var nede? Jeg lasta ned et idiotisk mobilspill jeg allerede er avhengig av. Kanskje burde vi brukt timene til å tenke over hvor utrolig avhengige vi er av Facebook, som er under større press enn på lenge.

For ordens skyld: Eirin Larsen var ansatt i NRK fra 2010-2017.