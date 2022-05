Et skrell på Stortinget!

Saken oppdateres.

Kombinasjonen «anonym varsler» og Stortinget kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på noen hver. Denne gangen handlet det heldigvis ikke om uanstendige tildragelser, selv om saken er het nok: Anonym stortingsrepresentant klager over at det ikke er kokte poteter i Stortingsrestauranten hver dag.

Jeg tipper at VG-oppslaget «Krever øl og skrelte poteter hver dag» var ment å stimulere moralsk forargelse over jålete og dekadente politikere. Ikke nok med at de kan meske seg i landets mest subsidierte kantinemat, nå forlanger de søren klype også at noen skreller potetene for dem!

SVs representant Andreas Sjalg Unneland lot seg forfjamse av sin ukjente stortingskollega. Hvis folk trenger tips til hvordan ta klesvasken, knytte skolissene eller skrelle poteter, så bistår jeg gjerne, sa han til VG.

Mon tro hva min salige bestemor hadde sagt om saken? Hun satt i kjelleren på Avholdskafeen i Namsos, populært kalt «Avhølet», og skrelte poteter. Hun var såpass lei av jobben, tror jeg, at det som oftest ble servert poteter med skall hjemme. Det var så sunt, det, ble vi forklart.

Spørsmålet vi må stille oss, er om skrelte poteter er unødig luksus eller ikke. Nå sitter det jo ikke noen i kjelleren på Stortinget og skreller. Der er det for det første parkeringskjeller, dernest tror jeg at poteter skrelles industrielt nå til dags.

Derfor vil jeg hevde at skrelte poteter ikke er så veldig luksuriøst. Selv om VG fant en het potet å skrive om, tipper jeg at det hele koker bort i kålen.