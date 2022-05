Lærdom på Tusenfryd

Her var jeg overbevist om at alt ville bli bra. Jeg tok feil

Saken oppdateres.

- Det er forskjell på folk, kunne jeg sagt mens vi nærmet oss inngangen. - Nå skal jeg vise dere hva det betyr, kunne jeg fortsatt. Så kunne jeg rettet ryggen, satt nesa i været og tatt med meg ungene forbi den lange køen.

For hvis jeg hadde hatt bra med penger, hadde jeg på forhånd betalt noen hundrelapper ekstra for å slippe å stå i kø. Tusenfryd skulle jo innføre det systemet nå i sommer, men snudde tirsdag ettermiddag.

I det øyeblikk vi var innenfor sperringene, kunne jeg snudd meg mot den endeløse køen av sure barn og enda surere foreldre. Jeg kunne tatt på meg et bredt glis, pekt på dem og sagt «se der, unger. Der fikk dere oppleve at det er forskjell på folk! Det er nemlig slik, kjære barn, at noen av oss har bra med penger, mens ganske mange har dårlig råd. Vi som har bra med penger, har store fordeler i Norge. Vi slipper for eksempel å stå i lang kø. Er ikke det fint?»

Jeg vet ikke om ungene hadde vært enig. Kanskje hadde de sagt noe om urettferdig. Kanskje hadde de fortalt om Emil og Emilie i klassen, som ikke har så mye penger og som må låne ski og skøyter når det er aktivitetsdag.

- Hvis Emilie kommer hit, må hun stå i kø, men vi kan gå forbi. Det er urettferdig at pengene til foreldrene har så mye å si, hadde kanskje en av dem sagt.

Da hadde turen blitt vellykket. Da kunne jeg sagt til ungene at «OK, da drar vi aldri tilbake hit eller til andre steder som gjør forskjell på barn».