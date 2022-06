I 2019 var valgvakene knapt ryddet for ballonger og tomglass før folk i bobla, altså politikere og journalister, begynte å snakke om hvem som skulle ta over etter Rita Ottervik. Men all praten har foreløpig ikke båret frukter. Fortsatt er det helt i det blå hvem som blir «Røde Ritas» arvtaker.