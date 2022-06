Her har regjeringa virkelig rota det til for seg selv

Noen av naboene på Tyholt flagget da nyheten om at regjeringa ville utsette Ocean Space kom. De har lenge kjempet mot at det 45 000 kvadratmeter store havsenteret - som blant annet består av to store bassenger, undervisningslokaler og flere laboratorier - skal bygges i nabolaget. Utsettelsen ga også vann på mølla til dem som mener at havsenteret enten bør legges et annet sted i byen - eller nedskaleres fordi bassengene kan erstattes med datasimulering.