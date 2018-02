Regionavisa for Nord-Trøndelag?

Her er forslagene til nye regler for genmodifisering

Det er trist at noen ungdommer uttaler at de ønsker seg tilbake til nittitallstilstander i Verdal igjen

Saken oppdateres.

Fredag 2. februar går inn i historiebøkene i Trønder-Avisa. Da sprakk nyheten om at eierskapet i mediehuset blir rokert. Tidligere minoritetseier Polaris blir nå vår største eier, med ca. 56 prosent av aksjene. LL Inntrøndelagen, med røtter i partiet Venstre, blir kjøpt ut, mens AS Nord-Trøndelag, med røtter i partiet Senterpartiet, selger seg ned.

Påvirker det produktet? Det er redaktøren som har størst påvirkning på hva avisen skriver om. Men eierne har mulighet til å legge noen prinsipper som varer lenger enn den til enhver tid sittende redaktør.

Les også: Skålte på «gravølet» for Nord-Trøndelag

De lokale eierne i Trønder-Avisa har i alle år vært tydelig på vår rolle som fylkesavis for Nord-Trøndelag, en distriktenes vokter. Faktisk har dette vært en viktigere rolle for eierne enn å generere store overskudd. Spørsmålet er hvordan dette blir nå, med en hovedeier som bortimot eier alt av både små og store aviser i Midt-Norge.

- Trønder-Avisa skal fortsatt være ei regionavis. Hvis den blir ei lokalavis for Steinkjer har vi tapt, uttalte konsernsjef Per Axel Koch under et allmøte i Trønder-Avisa mandagen etter at Polaris-nyheten sprakk.

Les også: 23 politikere skal styre Trøndelag. 19 politikere i Trondheim styrer et dobbelt så stort budsjett

I utgangspunktet betryggende nok, men det er når han begynner å legge ut om hvilken region Trønder-Avisa skal dekke, at bekymringen melder seg.

Nedslagsfeltet er forankret i avisas verdigrunnlag, hvor det kreves to tredjedels flertall for å gjøre endringer. Til neste ukes styremøte i Trønder-Avisa er det laget et forslag til nytt verdigrunnlag. Der er ordet «fylkesavis» byttet ut med «nedslagsfelt i nordre del av Trøndelag». Hva legger man i det?

Les også: Enige om å bli landets største Sp-fylkesparti

Koch snakker om området mellom Asphaugen i Steinkjer og Åsen i Levanger, som vi i Trønder-Avisa i mange sammenhenger har omtalt som kjerneområdet vårt. Der vi på et vis har definert oss som også å være ei lokalavis, hvor det også er plass til små, lokale nyheter. Ikke så nærgående som de mindre lokalavisene, men likevel så tilstedeværende at Trønder-Avisa fortsatt har beholdt slagordet «Levende engasjert».

Å få avklart den nye hovedeierens definisjon av å være ei regionavis blir viktig. En rekke nyhetssaker de siste årene har vist at Trønder-Avisa er vaktbikkja for hele det gamle Nord-Trøndelag. Avisa har mange ganger også vist hvordan samfunnet er på vei til å utvikle seg. For eksempel hvordan landbruksnæringen endrer seg, hvordan samfunnet sentraliseres og hvordan forskjellene mellom folk utvikler seg.

De siste to årene har Trønder-Avisa, minst like ofte som Adresseavisen, satt dagsorden om maktkampene rundt sammenslåingen av de to trønderfylkene. Hvis regionbegrepet skal snevres inn til kjerneområdet, mister vi dette overblikket.

Koch har sittet i styret i Trønder-Avisa siden Polaris kom inn på eiersiden i 2009-2010, men nå er det slutt. Nå er det Tove Nedreberg, administrerende direktør i Adresseavisen, som blir styreleder i Trønder-Avisa.

Les også: Hvem hadde trodd at vi skulle ende opp i en sofa i Steinkjer?

Hun slipper å stå til ansvar for tidligere uttalelser i styremøter og allmøter. Hun er direktør i et mediehus som definitivt anser seg som ei regionavis, som samtidig har nasjonale ambisjoner på flere områder. Hvordan stiller hun seg til å ha flere aviser med større, regionale ambisjoner?

Det er utvilsomt krevende tider i deler av mediebransjen om dagen. I tillegg til både opplagsnedgang og at annonsemarkedet har stupt, er også distribusjonen av avisene blitt en krevende utgiftspost.

Med færre abonnenter blir det også færre å dele regninga for utkjøring av avisene på. Og dersom posten ikke lenger skal deles ut hver dag, oppstår det utfordringer for personer i distriktene som til nå har vært prisgitt trofaste postbud for å få siste nytt i postkassa. Dermed risikerer du som kunde å måtte betale mer for avisa, selv om den blir tynnere. Det er færre journalister til å lage redaksjonelt innhold, men også annonsørene er blitt færre.

Men selv i denne virkeligheten er det likevel noen mediekonsern som har tro på journalistiske produkter, og som har ambisjoner på våre vegne. Vi skal derfor være glad for at Polaris, som er en profesjonell eier av en rekke aviser fra Midt-Norge og nordover til Finnmark, ser business i å ta over eierskapet i fem nordtrønderske aviser; Trønder-Avisa, Namdalsavisa, Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen.

Les også: 38 politikere fra Trøndelag på matmesse i Berlin: - Vi skal være nøkterne

Behovet for redigerte medier blir ikke mindre av at verden rundt oss forandrer seg, det øker. For når avstandene blir større, og viktige beslutningstakere havner i Trondheim, øker også behovet for at noen ute i den nordtrønderske periferien stiller spørsmål. På vegne av alle oss som bor her.

Og da er vi ved kjernen i vår bekymring: Hvem skal Trønder-Avisa representere i årene som kommer?

Til nå har vi vært distriktenes stemme gjennom å være ei fylkesavis. Ikke ei lokalavis for alle kommunene i fylket, men ei avis som har hatt overblikket over det som rører seg. Selv om fylkesavisbegrepet naturligvis ble utfordret i forbindelse med fylkessammenslåinga fra nyttår, har vi så langt ikke snevret inn forståelsen av hvilken region vi dekker. Heller tvert imot.

Å få avklart den nye hovedeierens definisjon av å være ei regionavis «for nordre del av Trøndelag» blir viktig. For det handler om Trønder-Avisas identitet – og for at vi ikke skal bli innsnevret til å bli ei regionavis kun for Stor-Innherred.

Kan den nye eieren fortelle oss hvilken retning Polaris-stjerna leder oss?

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 700 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter