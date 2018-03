Bak bloggerne lurer større syndere

For 200 kr kan du gi et menneske varig tilgang på rent vann

På kvinnedagen 8.mars var jeg invitert av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland til å være med i en paneldebatt. Den dreide seg om hvordan unge jenter lar seg påvirke av bloggere og kjendiser som legger ut bilder av slanke kropper, opererte rumper og stadig fiksing av andre kroppsdeler. Temaet ble også diskutert i programmet Debatten på NRK samme kveld.

Det som foregår er ganske rått, og ofte aner ikke foreldre og voksne hva de unge leserne av de største bloggene blir utsatt for. Enkelte bloggere tjener i millionklassen, fordi de er attraktive reklameobjekter, enten for klær, treningsutstyr, sminke, eller markedsføring av kosmetiske inngrep.

Ofte er det også vanskelig å skjønne hva som er reell reklame, og hva som er et innlegg av privat art. Det er kort og godt nokså «texas» der ute. Derfor er det veldig bra og på høy tid at myndighetene tar grep og setter seg mer inn i denne bransjen og deres bruk av sosiale medier, som har blitt en stor del av barn og unges liv og virkelighet. Jeg er helt enig i at vi må være strengere med hva kjendisbloggere kan legge ut av innlegg som er med på å gi unge jenter enda dårligere selvbilde. Noen av de «verste» blogginnleggene er reneste oppskriften på lavt selvbilde og en følelse av at man bør fikse på utseendet sitt eller slanke seg for å være bra nok. Ofte brukes også historier om sin egen dårlige selvfølelse som grunn til at de tyr til kosmetiske inngrep. De forteller da til leseren at bare de fikser på et eller annet på kroppen, så vil de bli mer lykkelige og tilfredse med seg selv. Man kan ikke benekte at de muligens får et slikt resultat selv, men dette gjør noe med en sårbar tenåringsjente, som ofte er usikker nok, om hun ikke også skal få servert «løsningen» på en slik måte.

Bloggerne tjener masse penger på dette, og det er ikke vanskelig å skjønne at det er fristende å være levende reklamer for det ene og det andre, når pengene renner inn. Det er provoserende å være vitne til den ansvarsfraskrivelsen noen av dem viser, i forhold til det å være et godt forbilde.

Ofte argumenterer de med at det er leserens eget ansvar hva hun lar seg påvirke av og at det er foreldrene som må regulere hva barna deres skal følge på nettet. Men dette er altfor enkelt å si. Som en stor og viktig medieaktør må bloggerne faktisk vise mer samfunnsansvar. Klarer de ikke det selv, er vi nødt til å lage strengere regler og lover for deres virksomhet. Vi må få stoppet dem som ikke vil eller klarer å følge dette. Bøter, utestengelse fra nettplattformen i en periode, er noe av det som bør iverksettes langt mer.

Men; jeg er også veldig opptatt av at vi ikke skal legge all skyld på kjendisbloggerne. Disse unge jentene og kvinnene er faktisk bare en del av et stort og kynisk apparat, der de som står bak og trekker i trådene også tjener rått på at slike blogger er så populære i dagens ungdomskultur.

Annonsører, bloggnettverk, og reklamebransjen har sine store og fete svin på skogen. For dem er det selvsagt gull verdt at noen pene jenter går i bresjen og får oss og ungene våre til å ha lyst til å kjøpe mer, mer, mer.

Og så lenge vi aldri blir fornøyd med oss selv eller utseendet vårt, har de jo alltids noe nytt å tilby oss, så vi kan bli den beste utgaven av oss selv. Som om de vet bedre enn oss hva det nå er.

Jeg må likevel også ta et oppgjør med enkelte fra min egen stand; legene. Som faktisk står bak disse kosmetiske inngrepene, i alle fall dem som blir utført med skalpell. Her foregår det en del «cowboy-kirurgi», i en bransje som mangler kontroll og oversikt. Det er klart mange dyktige kirurger, som teknisk sett gjør en god jobb, og også nødvendige inngrep, men det er rett og slett skremmende hvor lite tilsyn og kontroll det er av denne bransjen i vårt gjennomregulerte Norge. Det er så vidt jeg vet ikke krav om å registrere kosmetiske inngrep til Norsk Pasientregister. Dermed vet ingen hvor mange intimkirurgiske eller rumpeløftinngrep som foregår, eller hvor.

En kosmetisk kirurg fortalte meg at han driver med «psykokirurgi», men ingen har oversikt på hva slags psykologisk sjekk han foretar før han setter kniven i jenta. Innen det kosmetiske feltet som gjelder fillers og Botox er det også vill vest.

Det er uklart hvem som faktisk driver med injeksjoner i de ulike klinikkene, noe som burde være strengt regulert. Botoxsalget har gått i været ifølge tall fra Apotekerforeningen. Botox er på resept, og skal bare brukes til medisinsk bruk, unntatt noen varianter av stoffet, som er godkjent innen kosmetikk. Leger har faktisk ansvar for hver enkelt behandling, men det er grunn til å tro at det er til rynker og kamp mot aldring det meste brukes.

Det trengs en real opprydding innen disse bransjene, enten det angår hva en blogger legger ut til sine unge følgere, at reklameindustrien følger de reglene som finnes, og ikke minst at helsepersonell forventes å følge både selvsagte etiske regler og lover som er nedfelt i både Helsepersonelloven og Legemiddelforskriften. Kanskje kan man forby reklame for kosmetiske inngrep, rett og slett?

Vi kan ikke sitte og se på at barn og unge får redusert livsglede og selvbilde på grunn av en kynisk og ukontrollert forherligelse av kunstige og uoppnåelige kropper og forbilder!

