Make Midtbyen great again

Se for deg at du tar trikken inn til Midtbyen en lørdag formiddag. Først tar du deg en kaffe på den sjarmerende kafeen som ligger i en av de mange bilfrie gatene. Videre skal du få tak i en lampe til stuen og et stort, blått teppe. Du går inn i butikken, finner det du skal ha og betaler. Du kan deretter vandre videre til neste stopp, med hendene frie til å utforske mer. Når du kommer hjem ligger lampen, teppet og resten av varene allerede foran døren din.

Det er ingen grunn til at alle større varer skal ta omveien til Midtbyen, før de fraktes til sin endelige destinasjon. Det er heller ingen grunn til at vår kjære Midtby i stor grad skal fungere som en godsterminal. Dagens handlemønster er ikke bare ineffektivt og skadelig for miljøet. Det legger også til rette for økt netthandel og en døende Midtby.

Det er på tide å se etter nye måter å organisere handelen på. Én mulighet, er at du som kunde finner fram til varene du ønsker i Midtbyen, før en identisk vare transporteres direkte fra et lager utenfor byen og hjem til deg. Resultatet av dette blir at man får én fraktetappe i stedet for to – med andre ord halveres transport- og biltrafikk knyttet til store deler av varehandelen i Trondheim. Handlen skal foregå i Midtbyen, lageret skal flyttes ut.

I realiteten vil Midtbyen kombinere kjøpesentrenes kompakte fordeler og IKEAs deling av utstilling- og lagerområde. Transport gjøres via aktører som Bring på sammen måte som ved netthandel. Mindre areal per butikk i Midtbyen, betyr lavere kostnader og flere butikker. Dette gir økt konkurranse, som igjen vil gjenspeiles i varenes utsalgspris. Folkelivet i sentrum vil øke, handelen vil styrkes og nisjebutikkene vil kunne vende tilbake.

Dette er noe som vil gagne oss alle. Kundene vil spare tid og penger når de slipper å stå i bilkø, lete etter parkeringsplass og bære rundt på varene. Kvaliteten på handleopplevelsen vil dermed øke. Butikkene kan fokusere på kompetanse og service hos de ansatte. De vil også senke kostnadene ved å ha lageret utenfor sentrum. Hvis mange butikker har felles lager og logistikk utenfor byen, vil stordriftsfordeler kunne effektivisere omlasting og hjemkjøring kraftig.

Midtbyen vil bli mer attraktiv for befolkningen, og transportbehovet vil senkes. Færre biler og lastebiler betyr mer plass til gående og syklende. Dette fører igjen til at klimamålene lettere kan nås og at byen får renere luft. Folkelivet flyttes fra inneklemte kjøpesentre til Nordre og Dronningens gate. Sentrum vil dermed bli galleriet for varen du skal kjøpe, ikke godsterminalen.

To aktører må gå sammen for å få til dette. Det offentlige vil måtte tilrettelegge bedre for kollektiv, sykkel og gange. Samtidig må næringslivet i Midtbyen flytte fokuset fra flere parkeringsplasser og bredere veier, til økt kvalitet og opplevelse knyttet til handel og byliv.

Vi var mange som sukket nostalgisk da Trondheimsreisen rullet over kinolerretet. Når vi ser på filmklippene fra 60 år tilbake i tid, så skulle man tro det var 17. mai hver eneste dag. Midtbyen myldret av mennesker, liv og røre. Midtbyen var selveste pulsåra i Trondheim. I dag er folkelivet på kjøpesentrene en blek etterligning av dette.

Men det hjelper dessverre ikke å se bakover, for verden endrer seg fort. Vi er derimot nødt til å se fremover og ruste oss for fremtidens byliv. Trondheim er Norges teknologihovedstad, og vi har derfor et ansvar for å lede an i den teknologiske utviklingen for framtidens byer. Dette er et ansvar vi må ta på alvor.

Bare på denne måten kan Midtbyen igjen bli en pulserende åre Trondheim – et sted for spennende opplevelser og en møteplass for hele byens befolkning.