Fra Trondheim kan verden forandres – hvis vi vil!

Kjære student – du er ikke alene om det. For i august kribler hele byen litt. Velkommen på laget alle studenter. Vi er glade for å se deg!

Om lag hver femte innbygger i Trondheim er student, og Trondheims identitet som studie- og kunnskapsby er sterk. Du som student gjør byen levende, attraktiv og ung – Hva hadde vel byen vært uten deg?

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby, noe som selvfølgelig ikke kommer av seg selv. Mange aktører har jobbet lenge sammen for å skape ett av de mest varierte og inkluderende studentmiljøene i landet.

Det krever at dere som studenter behandler byen vår etter beste evne, men det krever også at byen og regionen kjenner sin besøkelsestid, tar godt vare på dere og ser ressursene i dere. Det er ikke mange andre regioner som har denne tilgangen på høyt kvalifiserte arbeidstakere som det du som student gir Trøndelag – en mulighet ikke hele regionen enda har oppdaget.

Kjære trondhjemmer: Ta godt imot de nye «trønderne». Ikke vær redd for å leie ut et ekstra rom, engasjer dem på arbeidsplassen din - så håper vi du har forståelse for at fadderuka i august betyr litt ekstra bråk i nabolaget.

NTNU har studenter fra 121 land, og hos oss kan du bli det du vil – til og med nobelprisvinner.

NTNU gir tilgang på kunnskap gjennom utdannelse, som også handler om dannelse. Kunnskap, sammen med å være respektfull har en kolossal kraft! Denne sommeren har vi sett at kunnskap og respekt er verdier som trenger å løftes frem.

Unge mennesker som har overlevd terroren på Utøya, utsettes for hatmeldinger på nett når de ytrer seg offentlig. Flere kvier seg for å delta i samfunnslivet eller ta på seg politiske verv, fordi det er så belastende. Vi tror at demokratiet er robust. Men når folk trekker seg tilbake fra samfunnsdebatten fordi det blir så ubehagelig å delta, ser vi at demokratiet vårt er sårbart.

Vi kan alle tenke over hvordan vi ytrer oss. Det som begynner som en tankeløshet, er plutselig blitt en kultur. Hatefulle ytringer, slik vi har sett dem eksponert i sommer er rystende. Det er et angrep på meningsfrihet, ytringsfrihet og politisk mot.

Kjære studenter: Ta klart og utvetydig avstand fra alle slike trusler mot demokratiet. Vi trenger IKKE et samfunn der folk blir redde, eller ikke lenger orker å delta. Vi trenger tvert imot flere unge som vil delta i høyttenkning, i utvikling av demokratiet og den respektfulle, kunnskapsbaserte samtalen. Vi heie på dere som tør.

Skal vi og dere klare nettopp det, så holder det ikke bare med et godt universitet. Du trenger å føle deg trygg i studenttilværelsen – også når du ikke studerer. Vi snakker da om grunnleggende menneskelige behov, som et sted å bo, mat, fysisk aktivitet, et sosialt nettverk og mot til å ha en mening- og også mulighet til å få utfordret den meningen.

I Sit, studentssamskipnaden, vil vi jobbe for å gi deg denne tryggheten. Vi gir dere mer enn et tak over hodet: Hos oss finner du trygge bofellesskap hvor du kan få deg venner for livet. Du blir kjent med studenter fra land du ikke kjente til. Vi vil tilrettelegge for sosialisering i våre spisesteder, og serverer næringsrik mat. For læring og ernæring henger sammen. Opplever du gang på gang at du ikke får gjennomslag i samtalen over spisebordet, så meld deg på et av kursene våre i debatteknikk eller ta ordet i forsamlinger.

Sørg gjerne for å trene litt hos oss i Sit, eller gjennom NTNUIs mangfoldige idrettstilbud.

Edgar B. Schieldrop, Studentersamfundets første formann uttalte at «Høiskolen vil gjøre dere til studerende, vi, Samfundet, vil gjøre dere til studenter». Vi er helt enig! Derfor samarbeider vi tett med studentfrivilligheten som vi håper du vil engasjere deg i – det er der du virkelig blir en ekte student.

Og blir livet som student for tøft – for det kan det – så skal vi støtte deg etter beste evne og være der for deg når du trenger det. Negative følelser kan ta overhånd. Det kan være en stor overgang og flytte fra trygge omgivelser til en ny by og en ny hverdag. Du risikerer å føle deg ensom, det kan være vanskelig å finne seg til rette, og overgangen til høyere utdanning krever andre måter å jobbe på som du kan finne vanskelig.

Vår oppfordring er: Ta kontakt med vår helsesøster eller den psykososiale helsetjenesten. Våg å prate med dine medstudenter, og vær der dersom du ser at noen har det vanskelig.

Med dette oppfordrer vi Trondheim til å ta godt imot studentene og vi ønsker deg som er ny student i Trondheim velkommen. Er du klar for å involvere deg? For vi har forventninger til deg.

Vi kommer til å utfordre deg. Å utfordre er grunnstammen i alt vi er og alt vi står for. Selve kjernen i vitenskapen. Å utfordre vedtatte sannheter. Stille de kritiske spørsmålene.

Vi ber deg: Tør å utfordre deg selv.

For sammen kan vi; studenten, NTNU, Sit og Trondheim forandre verden – hvis vi vil!

Velkommen på laget, velkommen til oss.

