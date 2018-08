Tålmodighet er en dyd – men har håndballen råd til å vente?

Her sitter det PR-byråer og pønsker ut hvordan de best skal manipulere deg og meg

Saken oppdateres.

Det har ikke vært en enkel beslutning. Vi vil savne lidenskapen og spenningen i å satse mot nye, hårete mål. Håndtere tette og fysiske kamper, med nerve og spenning. Kjenne på trykket fra tusenvis av hjemmefans som gjør alt de kan for at «de to i svart» skal bukke under for presset.

Dette er noe av det beste vi vet!

Det er derfor med blandede følelser vi nå avslutter dommerkarrieren. Etter å ha vært med på «alt» på kvinnesiden internasjonalt, har vi ytret ønske om videre utfordringer på herresiden. Det får vi ikke. I internasjonal håndball er det nemlig slik at kvinner dømmer kvinner, menn dømmer alt.

Vi er fornøyde med egen karriere. Vi har vært heldige som har fått tatt del i nasjonal og internasjonal topphåndball i flere år. Vi har fått mange muligheter, og tatt mange muligheter. Vi har tatt ut det potensialet systemet har tillatt oss.

Når systemet nå setter en stopper for at vi kan ta steget videre og dømme de samme kampene som våre mannlige kolleger, mener vi det er betimelig å fokusere på den systematiske forskjellsbehandlingen vi som kvinner opplever i internasjonal håndball.

Ikke fordi det vil endre vår beslutning, men for at neste generasjon forhåpentligvis i fremtiden skal få oppleve at kvinner og menn får like muligheter på de samme arenaene.

«Det er vanskelig», får vi høre.

«Dere må bygge en solid base, ta ting steg for steg, gi det tid».

«Vi ønsker ikke at dere skal bryte sammen, og dermed slutte».

«Alle tilskuere, «hele verden», må bli klare for å akseptere dere som kvinnelige dommere før dere kan få dømme menn».

Når har vi bygd en solid nok base? Hva må vi forbedre? Hva skal til? Til og med høyden vår har blitt brukt mot oss (for ordens skyld, vi er begge over 170 cm).

Som kvinner må vi altså vente til vi er «gode» nok (og høye nok!), mens våre mindre meritterte mannlige kolleger får sjansen uansett.

«Kulturer må modnes».

I Norge er det ingen som hever et øyenbryn når det kommer kvinnelige dommerpar for å dømme herrekamper. Det har vi og andre kvinner gjort i en årrekke her til lands. Det samme er tilfellet i Tunisia, Polen, Serbia, Tyskland, Frankrike, Sverige og Danmark, for å nevne noen.

Hvilke kulturer må modnes, undrer vi? Fra det lille vi har av internasjonal erfaring på herresiden, opplever vi at spillerne og trenerne er mer opptatt av god dømming enn om dommerne er kvinner eller menn. Så enkelt, og likevel så vanskelig. Når spillets viktigste aktører, trenerne og spillerne, aksepterer kvinner som kampledere, hva er det da å vente på?

Vi mener det er på høy tid at vi kommer dit at de internasjonale organisasjonene erkjenner og anerkjenner at de forskjellsbehandler. Organisasjonene må definere egne mål for dette, nedfelt i sine strategier og planer.

For som vi vet; Det du måles på, gjør du!

Her mener vi Norge i større grad må melde seg på for å utfordre og modernisere internasjonal håndball (både EHF og IHF).

Vi har vært tålmodige og vist forståelse for at ting tar tid. Men perspektivet på «tid» er nok litt forskjellig.

Vi undres når tiden er inne? Hvem skal bli klare? Og hvem legger premissene for når? Det har ikke vi funnet tid til å vente på.

Mens resten venter, går dessverre den internasjonale håndballen glipp av potensialet for god kampledelse hos halve befolkningen.

Det er et tap for kvinnene, men det er et enda større tap for idretten vår.

