Regjeringen kutter regnskog

Nylig var regjeringen ute og skrøt av sine klimatall. De angrep SV, og harselerte over at de hadde fått til større klimakutt enn vi i SV krevde før valget. De kutter utslippene, sier de.

Det er bare et problem med den historien, og det er at den ikke er sann. Regjeringen kutter utslippene i Norge ved å kutte regnskogen. De kutter utslippene i Norge, ved å øke utslippene i andre land, som Indonesia.

Utslipp fra avskoging i utviklingsland utgjør om lag en sjettedel av verdens totale klimagassutslipp, ifølge FNs klimapanel. Når trær brennes eller kuttes for å produsere palmeolje slippes hundrevis av år med oppmagasinert CO 2 ut i luften på få timer.

Når norske utslipp gikk ned under dagens regjering i 2016 og 2017 skyldes det at vi fyrte opp under denne avskogingen. Vi importerte i fjor 317 millioner tonn biodrivstoff basert på palmeolje, i følge Regnskogfondet ga dette et utslipp av klimagasser som er langt høyere enn den reduksjonen regjeringen hevder at Norge har fått til.

Jeg er sjokkert over at man kan skryte av en så destruktiv klimapolitikk. Det vitner om en useriøs og overfladisk tilnærming til et av vår tids mest alvorlige spørsmål. I nyhetssaken om den norske utslippsnedgangen fra Klima- og miljøministeren, nevnes ikke den vanvittige økningen i palmeoljebasert biodrivstoff i det hele tatt. Selvsagt ikke – det ville jo ødelagt hele gladnyheten.

Så mens norske forbrukere har klart å kaste palmeoljen ut av matvarene, har den sittende regjering sørget for at vi fyller mange ganger mer palmeolje på bensin- og dieseltankene våre i stedet.

Halvparten av all biodrivstoffbruk i Norge var palmeolje i 2017. Men biodrivstoffsatsingen i Norge trenger ikke basere seg på palmeolje. Bruken av avansert biodrivstoff, for eksempel fra avfall, økte også kraftig i 2017, men regjeringspartiene og KrF hindret i vår flertall for SV, Arbeiderpartiet, MDG og Rødts forslag om å ekskludere biodrivstoff med høy avskogingsrisiko fra både omsetningskravet og det avgiftsfrie biodrivstoffmarkedet. Våre forslag ville kastet palmeoljen ut av tankene.

I dag er regjeringen mest opptatt av å fortelle hvor vanskelig det er å fase ut palmeolje. Men er det? Hva kunne regjeringen ha gjort, hvis de ville?

California har laget omfattende reguleringer på bruken av palmeolje i biodrivstoff. Kan California, burde Norge også kunne, dersom viljen er der. Så hevder regjeringen at EUs regelverk gjør det vanskelig å hindre palmeoljen. Men yndlingsfortellingen til regjeringen ellers er jo at EU visstnok tvinger Norge til å følge en offensiv klimapolitikk. Da kan det umulig være sant at EU faktisk nekter Norge å fase ut miljøfiendtlig palmeolje. Regjeringen burde i det minste prøve.

Selv om regjeringspartiene og Krf i vår stanset vårt forslag om å få på plass virkemidler som effektivt ekskluderer palmeolje, har Stortingets flertall fattet vedtak for å begrense palmeoljebruken, for eksempel gjennom regelverket for offentlige innkjøp. Det skjedde for litt over ett år siden. Alt som har skjedd siden den gang er en kraftig økning av bruken av palmeolje i norsk drivstoff. Altså det stikk motsatte av hva Stortinget ba om. Regjeringens klimapolitikk er dynket i palmeolje, regnskogsødeleggelse og økte klimagassutslipp. Det er rett og slett uholdbart. Palmeoljen må bort.

Hvis regjeringen virkelig er bekymret for regnskogsødeleggelsene, kan de komme til Stortinget med en forskrift til loven om offentlige anskaffelser som sikrer at ingen offentlige innkjøp benytter biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje. Det burde de gjøre, for Stortinget vedtok det før sommeren 2017.

Etter den alvorlige tørken i sommer har SV tatt til orde for nye diskusjoner i Stortinget om utslippskutt her i Norge. Det har regjeringen avvist. De mener tydeligvis de gjør nok. Sannheten er at de styrer bevisst mot å bryte klimaforliket fra 2012. Et forlik som skulle kutte norske utslipp innen 2020. Og klimatiltakene de setter i gang bidrar i verste fall til å forverre klimatrusselen.

Regjeringen har ikke laget en konkret plan for hvordan Norge skal nå Stortingets mål om utslippskutt innen 2020. Det har SV gjort. I vår plan kuttes utslippene i denne stortingsperioden. Dermed vil man nå Stortingets klimamål for 2020. Gjennom de to klimaforlikene Stortinget har vedtatt har vi klart å skjerpe klimapolitikken. Partiene har dratt hverandre opp. Forbudet mot oljefyring i private boliger er et eksempel på et viktig klimatiltak vi fikk gjennomslag for sammen i det siste klimaforliket. Nå burde vi gå videre og innføre det samme forbudet for industrien.

Når Stortinget åpner igjen vil vi presentere nye forslag til utslippskutt i Norge. Vi vil invitere partiene til å sette seg ned og bli enige om nye kutt som er helt avgjørende dersom vi skal unngå de verste konsekvensene av klimaendringene, og vi vil legge fram forslag som hiver palmeoljen ut av det norske drivstoffmarkedet.

Norsk klimapolitikk bør ikke bli husket for å ha satt fyr på regnskogen, men for å ha gjennomført nødvendige og reelle utslippskutt. Vi burde kutte utslippene, ikke regnskogen.

