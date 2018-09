Takk for at vi får bygge Spektrum

Her er ti triks du bør kunne for å avsløre om motparten er ærlig

Dette har vært en usedvanlig sommer. Lite visste vi da vi takket ja til oppgaver som styreleder og direktør i Trondheim Spektrum i mai og juni, at vi skulle bli sendt rett i ryddinga. Men det ble vi – og nå ser vi enden på det. Det betyr at vi kan begynne å planlegge framover.

Det å skulle starte i jobben, med å si opp halve staben, har vært krevende. Mest for dem som må gå, men også for dem som blir igjen i hverdagen. Så til de ansatte vil vi si: Takk for at dere midt oppi fortvilelsen greide å arrangere årets fiskerimesse! På en byggeplass og i telt! Denne innsatsen har bidratt til en omsetning på 100 millioner kroner til byens næringsliv og til at vi har beholdt vårt gode renomme som arrangørby for store messer. Det har blitt lagt merke til og det står det respekt av!

Det var en nesten uvirkelig følelse å sitte på galleriet under bystyrebehandlingen av spørsmålet om ny kapital til Trondheim Spektrum. Ikke det politiske ordskiftet og partienes oppsummeringer av egne standpunkt tidligere i løpet, men måten de valgte å slutte rekkene på. Valgte å slå fast at vel skal vi passe på videre, men nå skal vi snakke byens nye storstue opp og ikke ned.

To tredeler av nybygget står nå ferdig. Fremdeles er aktiviteten stor på byggeplassen.

De nye tribunene er allerede støpt, og den følelsen en får når en sitter på dem, er nesten overveldende. Det er ikke lenge til storkampene under Europa-mesterskapet i håndball i 2020. Sander Sagosen på parketten, heiet fram av ellers så sindige trøndere. Vi gleder oss veldig til at anlegget på Nidarø skal være vertsarena for Euro 2020 for kvinner og menn. 24 kamper på nylagt trøndersk parkett. Ellers i året er det breddeidretten som skal boltre seg på de mange hallflatene. I alt 20 ulike idretter bruker anlegget i dag og mange av disse er idretter i vekst. Det er mange cheerleadere, håndball-, bandy- eller futsalspillere som venter på mer halltid. Og det kommer!

Vi vil forsikre byens innbyggere om at selv om vi nå skal fylle anlegget med ny aktivitet, så skal det ikke gå på bekostning av halltida til breddeidretten. Vi bygger nå Nord-Europas største idrettsanlegg målt i antall hallflater under ett tak. Breddeidretten er utrolig viktig for oss og en del av historien vår. Det har nemlig vært drevet idrett på Øya siden år 1900. Idrettshall har vi hatt der siden 1963. Den første fiskerimessa fikk vi i 1965, men allerede i 1930 ble Trøndelagsutstillingen arrangert på Nidarø og på Skansen. Sommerens fiskerimesse Nor-Fishing ble nesten som den første Trøndelagsutstillinga i paviljonger og telt igjen, men allerede neste år skal fiskerimessen Aqua Nor foregå i vårt nye storstue!

Ved ethvert stort arrangement, oppfordres arrangør og besøk-ende til å la bilen stå. Det å endre folks trafikkvaner, er en del av dette prosjektet og noe vi deler med miljø- og sykkelbyen Trondheim. I år ble transportene til fiskerimessa samordnet av en egen speditør med egne slot-tider eller tidsvindu der transporten skulle foregå. Selv om det var mange forbedringer i dette, blir vi stadig minnet på belastningene særlig nabolaget opplever med trafikk og støy. Den vaktbikkjefunksjonen er viktig for oss. Takk for konstruktive og gode innspill. Vi blir bedre sammen!

Festivaler, idrettsarrangement, markedsplasser og kulturarrangement. Vi mennesker trenger godt samvær med andre. Livet er morsomst i lag. Hva om vi tar samtidig tar mål av oss til å bli landets mest bærekraftige arrangementsby?

Vi bygger stadig ny erfaring med kollektive transportløsninger til og fra store arrangement. Vi erfarer daglig at det går an å la bilen stå og bruke sykkel eller buss i stedet. Når det nye hallanlegget står ferdig, blir mye av det som før har vært parkeringsplasser grøntareal. Det betyr endring i trafikkadferd. Vi skal ta oss fram på andre måter enn med bil. Deep Purple-konserten sist høst, viste at det er fullt mulig. Der kom folk gående i solide sko, fordi de skulle på konsert på en byggeplass. Og de koste seg!

Noen synes slike endringer er artig med en gang. Andre trenger litt mer tid på å venne seg på endret adferd. Kampen mot plasten, viser at vi evner å skynde oss og at vi blir inspirert av hverandre. Nå vil Oslo lære av Trondheims utlånsordning for elsykler. Som miljøby, idrettsby og universitetsby, burde vi ha de beste forutsetninger for å utvikle systemer for bærekraftige arrangement. Det i seg selv bør motivere NRK til å legge melodi grand prix finalen hit eller NHOs årskonferanse.

Samtidig som Trondheim Spektrum bygges om, pågår det også tre andre byggeprosjekter i området. Det handler om ny helsevakt, ny pumpestasjon og nytt vann- og avløpsnett. Det er krevende å koordinere og sikkert krevende å leve midt oppi. Når alt er ferdig, er ambisjonen en hall og et uteareal til glede for byen og for dem som bor i området. Vi har mye å glede oss til!

