Skremmende lett å stenge barn ute fra Halloween

Ungene avtaler, planlegger og går sammen i grupper, og forteller om det med store ord langt uti november. Alle hjerter gleder seg, utenom de som ikke har noen å gå med. Hva kan vi som foreldre gjøre for å motvirke denne utilsiktede utestenginga?

Allerede for en måned siden kom Halloween-effektene i butikkene, og mange av oss foreldre ble påmint at Halloween antagelig kommer like fort i år som tidligere år. Vi deler gleden ungene viser i forkant av den store dagen, og vi kan kjenne at forventningene vokser jo nærmere 31. oktober vi kommer. Til tross for debattene i media, har Halloween blitt en av årets store begivenheter for ungene; kanskje på høyde med jul og bursdager.

Alle barna gleder seg, eller? Vi foreldre er blitt bevisst vårt ansvar når det kommer til bursdagsfeiringer; vi inviterer alle jentene eller alle guttene i barnehagegruppa eller i klassen, slik at ingen er utenfor. Og slik er det vel med Halloween også, eller?

Jeg må innrømme at jeg blir litt lettet når ungene allerede har organisert noe med kompiser og venninner, flere uker før dagen med utkledning, gratis godteri og skremming. Jeg tror mange av dere deler denne følelsen med meg, jeg er bare usikker på om jeg egentlig kan la det være med at «ungene har ordna opp».

Alle får være med, ikke sant? Utfordringene er flere. Feiringen er et tema i barnehagen og på skolen, både i det organiserte hvor kreativitet manifesterer seg i gresskarpynt, hodeskaller og flaggermus laget av omrisset til barnets hånd, men ikke minst i de uformelle settingene hvor ungene mange uker i forkant begynner avtale hva de skal gjøre, og hva kle seg ut som på den store dagen.

Selv om noen barnehager og skoler har foreldreutvalg eller klassekontakter som arrangerer fellesaktiviteter denne dagen, avsluttes ofte skolens involvering når lærerne ønsker barna «God Halloween!» mot slutten av onsdagen. Og så skal vi som foreldre forebygge utenforskap, men uten kunnskap om hvilke unger som kanskje i utgangspunktet føler seg utestengt, og som går med en klump på størrelsen av et gresskar i magen hele oktober og utover i november.

«Neida, æ har det bra æ sjø!», sier kanskje tolvåringen med et skeivt smil når vi spør hvordan det egentlig står til. Det er skam forbundet med å ikke håndtere det sosiale spillet, og barn og unge som føler seg utenfor har ofte opparbeidet seg strategier for å skjule nettopp dette. Det betyr at vi som foreldre kanskje ikke har oppdaget hvem som strever når vi snakker med ungene om hvordan de og andre barn har det i barnehagen eller på skolen. Min erfaring er at foreldre har gode intensjoner, og at vi ønsker at alle skal få være med. Så hvordan skal vi få til dette i praksis?

Snakk med barnet ditt, bruk forstørrelsesglasset og spor opp de ungene som ikke er invitert. Barna kjenner ofte til de som ikke har tilbud å velge og vrake i Vær nysgjerrig, og ikke gi deg. Snakk med barnet uten at det skal føle på skyld eller skam, men forklar at barnet kan hjelpe deg med å hjelpe et annet barn som ikke har det greit. Og alle, inkludert barn, liker å gjøre noe godt for andre!

Har du barn som får flere invitasjoner, ser du kanskje ikke problematikken jeg skisserer. Jeg vil gjerne ansvarliggjøre deg også. Ta kontakt med foreldrene til barn som inviterer, slik at ingen barn må tørke tårer over skuffelsen av at ingen kom. Vi må involvere oss og vi må sjekke ut, vi kan ikke la ungene bli for eksklusive i sine valg! Hvis ungene får bestemme selv, velger de nok bestevennene sine. Vi foreldre må tørre å utfordre dette perspektivet, og forklare hvorfor det er viktig å invitere én eller flere fra klassen eller nabolaget som barnet vanligvis ikke er så mye sammen med.

Ta kontakt med andre foreldre for å høre hva de har planlagt til Halloween. Kanskje kan dere planlegge noe sammen? Eller legg ut en post på klassens Facebook-gruppe for foreldre. Sjekk ut om det er noen som ikke har planer for dagen, og inviter inn, eller ut for å gå. Det kreves ikke mer enn noen å gå med, litt ansiktsmaling og noe å samle godteri i!Meld Halloween som tema på høstens foreldremøte neste år – snakk om det!

Til tross for egen lettelse over at ungene har en plan for den store dagen, skal jeg aktivt undersøke hvordan det er med andre foreldres lettelse. Har alle ungene rundt mine egne barn noen å være sammen med denne dagen? Og det er ikke fordi jeg er mobbeombud, men fordi jeg, som alle dere andre foreldre, kan forestille meg hvor utrolig smertefullt det er å stå utenfor.

Både i den synlige og langvarige planleggingen frem mot Halloween, selve kvelden, og den påfølgende perioden hvor Halloween er samtaletema. Vi har et ansvar som voksne rollemodeller å ikke bare invitere de barna som er lette å like og som ikke er til bry, men for å legge til rette for at alle barn kjenner på tilhørighet fremfor gresskar i magenfølelsen. Tenk de fine ringvirkningene dette kan få!

Jeg heier på foreldrene. Jeg heier på at vi får frem de beste sidene av oss selv og tar ansvar. Og jeg heier på at vi forsterker de gode sidene som bor i alle våre barn. Jeg heier på fellesskapet og Halloween. Og jeg håper at vi med dette får alle barn til å synes det er spøkelsesdrakter som er skummelt, ikke frykten for å ikke få være med.