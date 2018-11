Krystallnatten er fremdeles viktig å minnes

Etter to år på utsiden trodde Johaug at hun var over det verste. Så kom sommeren 2018

Natten mellom 9. og 10. november 1938 ble det gjennomført omfattende vold mot jøder og ødeleggelser av jødisk eiendom i Tyskland og Østerrike. Aksjonene var koordinerte og ledet av det tyske nazistiske partiet NSDAP. Flere tusen synagoger, butikker og annen jødisk eiendom ble ødelagt i det som ble kjent som Krystallnatten. Krystallnatten ble forvarselet for det vi i dag kaller Holocaust, et forferdelig endepunkt på en prosess som startet lenge før, hvor grupper ble definert som utenfor og demonisert.

Når vi i år markerer at det er 80 år siden knust glass ga bud om det som skulle komme, så har vi nylig fått en påminnelse om at det også i dag eksisterer ekstreme holdninger mot den jødiske befolkningen. For under to uker siden gikk en bevæpnet hvit høyreekstrem inn i Tree of Hill-synagogen i Pittsburgh, USA. Etter 20 minutter var 11 jødiske menn og kvinner drept samt flere skadet, deriblant fire politimenn som grep inn.

Drapsmannen hadde i tiden før angrepet postet flere antisemittiske utsagn på sosiale medier, og kom med hatefulle utsagn under selve angrepet. Dessverre føyer angrepet seg inn i rekken av angrep mot minoriteter utført av høyreekstreme, først og fremst i USA, men også i Europa.

Selv om de fleste høyreekstreme terrorangrep er utført av enkeltindivid, så opererer disse ikke i et vakuum. Ekstreme holdninger finner næring blant meningsfeller på internett, og denne støtten kan være det som omdanner tanker til handling. Hatet mot minoriteter, det være seg etniske eller religiøse, florerer på nettet. Ekstreme holdninger som tidligere ville vært nettopp ekstreme, finner nå støtte blant stadig flere. Og med det vanskeligere å demme opp for.

HL-senteret gjennomførte i 2017 en stor undersøkelse om holdninger til jøder og muslimer i Norge. Resultatene når det gjelder antisemittiske holdninger er sammensatte. Det er positivt at det er en tydelig nedgang i befolkningen når det gjelder jødefiendtlighet, og det samme gjelder motvilje mot jøder som gruppe. Samtidig viser undersøkelsen at to av tre jøder skjuler sin religionstilhørighet for å unngå negative reaksjoner, og antisemittisme anses som et alvorlig og økende samfunnsproblem.

I Tyskland har jødiske grupperinger etter Holocaust hatt en historisk ekstra beskyttelse. Nå anbefales organisasjoner som jobber for å minnes Holocaust, om ikke å annonsere sin tilstedeværelse i kontorbygg, for å redusere risiko for angrep. Ikke langt fra oss, i Umeå i Sverige, la byens jødiske forening i juni år ned virksomheten. Årsaken er ifølge svenske medier, gjentagende nazistiske trusler mot lokalene deres og angrep på enkeltmedlemmer av foreningen. Mange av medlemmene følte seg etter hvert utrygge da truslene tiltok etter at medlemmer ble mer synlige i forbindelse med minnedager som Krystallnatten og Holocaustdagen. Nå er foreningen lagt ned.

Hatprat på nett er økende og treffer minoriteter spesielt hardt. Gruppefiendtlighet og rasisme på nettet avfeies også i Norge ofte med at dette bare er ord og ikke handling. Men terrorangrepet i Pittsburgh viser med all tydelighet at for enkelte stopper det ikke bare med ord. Også i tiden før Krystallnatten florerte hatet mot jødene.

80-årsmarkeringen av Krystallnatten er en viktig påminnelse til oss alle fra vår felles nære historie om at fremmedfiendtlighet og rasisme omsatt i handling kan få grufulle konsekvenser, og at vi alle har et ansvar for hvordan vi tillater at andre omtales.

Vi oppfordrer til årvåkenhet og mot til å ta til motmæle når vi konfronteres med rasistisk, antisemittisk og fremmedfiendtlige ytringer, uansett hvem målet er.

Styret i Det Jødiske Samfunn i Trondheim, Jødisk museum Trondheim og Falstadsenteret inviterer til 80 årsmarkering av Krystallnatten som en påminnelse om våre smertelige historiske erfaringer med gruppefiendtlighet, rasisme og hatefulle ytringer. Markeringen finner sted ved Cissi Kleins monument på Museumsplass i Trondheim, med påfølgende samling i synagogen i Arkitekt Christies gate 1b.

