Trump i Trøndelag

Donald Trump bestyrer nå verdenshistoriens desidert mest slagkraftige og potensielt dødelige militære apparat, og bestemmer (mest) i Nato. USA har trolig flere utenlandske militære baser enn noen annen makt i historien, med sine om lag 800 militære baser verden over. Og stadig fler etableres nær Russlands grenser, slik som basen på Værnes.

USA og Russland har om lag 1800 atomvåpen hver på «stand-by», klare til å skytes ut i løpet av minutter. Flesteparten av disse er mange ganger kraftigere enn bombene som USA slapp over Hiroshima og Nagasaki. Ifølge ICAN, som høyst prisverdig fikk Nobels fredspris for sitt arbeid for atomnedrustning, bruker USA mer penger på sitt atomvåpenarsenal enn alle andre land samlet sett. Og USA bruker alene om lag ti ganger mer penger til militære formål enn Russland.

Amerikansk forsvarsminister under Clinton, matematiker og ingeniør William Perry, er blant dem som har advart om alt som kan gå galt knyttet til atomvåpenarsenalene – ikke minst sårbarheten knyttet til kontroll og kommandosystemene for atomvåpnene. Konsekvensene av en svikt kan skape full atomkatastrofe, med tap av flere hundre millioner menneskeliv.

Norge vil altså ikke ha noen nedrustning av atomvåpen, men inviterer nå heller Trump og hele dette potensielle dommedagsmaskineriet med åpne armer til å slå seg ned i Trøndelag (selv om Norge fortsatt ikke godtar atomvåpen på norsk jord). Det amerikanske marinekorpset ønsker å øke sitt nærvær på Værnes. Det snakkes åpent om å gjøre Værnes til permanent hovedbase for marinekorpset i Europa. Ørlandet kan bli nøkkelbase for Nato's flyvirksomhet.

Hvorfor er Trump og amerikanerne interesserte i å etablere en permanent og sterk tilstedeværelse i Trøndelag? Er det for å lære seg å gå på ski, slik det kan fremstå når man leser avisen? Trolig ikke, snø har de også i USA. For å få svar på spørsmålet går det for eksempel an å lytte til hva noen i den amerikanske militære ledelsen sier om saken.

Alexandra B. Anderson, som er kaptein i det amerikanske marinekorpset, skrev i en lengre artikkel i marinekorpsets tidsskrift, i mai 2017, blant annet følgende: «I Arktis har kongedømmet Norge økende strategisk betydning. For det første deler landet grense med Russland...»

For det andre, skriver hun, er de norske isfrie havnene strategisk viktige for Nato, og at Norges strategiske posisjon bare vil bli viktigere. Fokuset på Norge er overordnet begrunnet med at det er her slagmarken vil befinne seg: « … Norge - slagmarken i en mulig fremtidig konflikt med Russland».

Er det virkelig slik at regjeringen med åpne øyne vil bidra til å gjøre Norge til slagmarken i en krig mot Russland? Men er det overhodet noen som helst sannsynlighet for at det kan bli krig mot Russland? General Robert Neller, som er øverstkommanderende for det amerikanske marinekorpset, og medlem av USAs høyeste militære råd (Joint Chiefs of Staff), besøkte styrkene sine på Værnes før jul i 2017.

Der gjorde han det klart for dem at soldatene på Værnes til enhver tid måtte være klare til å slåss, og han forutså en «big-ass fight» i horisonten: «Jeg håper jeg tar feil, men det er en krig på vei» sa han, og videre: «Dere er i en kamp her, en informasjonskamp, en politisk kamp gjennom deres nærvær.» Altså marinekorpsets nærvær på Værnes.

Han sa også at styrkene på Værnes kan gå fra å være 300 til 3000 over natta.

Er det slik at regjeringen bare kan avfeie det de amerikanske militære topplederne selv skriver og sier, og det i en situasjon med Donald Trump ved roret? Ville ikke en veldig mye klokere strategi være å med alle midler prøve å unngå at Norge ble utpekt og tilrettelagt som permanent amerikansk militærbase og mulig slagmark for en potensiell fremtidig storkrig med Russland – som gjennom svikt eller bevisst bruk til og med kan involvere masseødeleggelsesvåpen? Man kunne nesten være så blåøyd å tro det.

Trøndere blir ofte karikert for å være trege, eller «træg» på trøndersk (og innforstått altså trege i oppfattelsen, men som nok mest handler om sindighet). Men når Donald Trump og hans militærmakt, med god hjelp av vår egen regjering og Jens Stoltenberg, nå ser ut til å tilberede Trøndelag som amerikansk hovedbase og slagmark i kommende storkrig, da er det grunn til å si ifra – også fra politisk hold. For folk tok faktisk til gatene og demonstrerte mot øvelsen og amerikansk base på Værnes. For Trøndelag holder på å bli et utrivelig sted.

Når noen sier at de føler seg tryggere når militær makt demonstreres, og militære aktiviteter blir svært synlige på veiene, i fjorden og i lufta, er det grunn til å stille seg noen spørsmål.

Til de som ønsker Trump og de amerikanske styrkene velkommen til å slå seg ned på permanent basis, har jeg derfor et forslag som kan fremmes i forlengelsen av militærøvelsen og «showet» som foregikk på Byneset:

Hva med å innføre en permanent militærparade i forbindelse med 17. mai-feiringen? Det er jo Norges frihet og selvstendighet som feires den dagen. For hva annet enn USA og Nato er det som sikrer oss trygghet og frihet? Det kan bli en stor suksess og sikre folkets oppslutning om «en fremtid» som kommende slagmark. Marinekorpset bør gå i front.

