For store forventninger til RBK?

Man kan gjerne påstå at spillet kunne vært bedre. Kampene har i det store og hele artet seg som tette slitekamper hvor RBK som oftest har dratt det lengste strået. I Europaligaen har hver eneste kamp blitt en brutal påminnelse om at det er (for) langt opp til de nest beste, muligens lengre enn noen gang før.

Er et serie- og eventuelt cupgull bra nok? Styret virker å mene nei. For alle andre norske klubber hadde «en dobbel» vært å regne som en fantastisk sesong. Men ikke for RBK. De vil noe mer enn som så.

RBK vil vinne på en bestemt måte, med såkalt «publikumsvennlig fotball» (hva nå som egentlig ligger i dette). Videre vil styret se nærmest kontinuerlig fremgang, noe som virker å implisere bedre resultater og spill fra sesong til sesong. Til slutt kreves det Europa-spill, helst Champions League, men Europaliga virker også (fra styrets perspektiv) å være godt nok. Dette er, slik jeg kan se det, de sportslige kravene som styret eksplisitt stiller.

Det blir etter alle solemerker to av to titler på RBK i år. I så fall så vinner klubben de to pokalene det for RBK faktisk er mulig å vinne. Full pott.

Hvis vi ser bort fra resultater og tabellposisjon – hvordan har spillet vært og har det vært fremgang? Jeg følger styret på at spillet ikke har vært spesielt bra, i hvert fall ikke så godt som ønsket. Jeg er videre usikker på om det i seg selv skulle være grunn nok til avsette trenerteamet (Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun). Men la gå.

Merk at når det gjelder RBKs eksplisitte mål for Europa, så har det, slik jeg leser det, vært at de skal kvalifisere seg til et europeisk gruppespill hvert år. Jeg kan ikke finne noen uttrykte målsettinger som går på prestasjonene i selve gruppespillet.

Med disse kriteriene til grunn (vinne serie og cup, spille «underholdende fotball», utvikling over tid og deltakelse i et europeisk gruppespill), så er det for meg vanskelig å være spesielt kritisk til det som har vært prestert denne sesongen.

Kritikk kan riktignok rettes mot at spillet har vært så som så, og det har heller ikke vært noen spesiell utvikling å snakke om. Når det gjelder spillet i Europa, så er det først og fremst det tilsynelatende gapet opp til lag på det nest øverste nivået, som er skremmende stort. Men jeg synes ikke at dette i seg selv kvalifiserer til å stemple sesongen som mislykket eller svak.

Man kunne nok ha håpet på noen bedre prestasjoner i Europa, faktisk til og med noen poeng. Dersom RBK hadde gått videre fra et gruppespill, ville det imidlertid vært å betrakte som nokså overraskende.

Min evaluering av sesongen kan oppsummeres omtrent slik: RBK gjør det som forventes og som minimum kreves, men ikke noe mer. De har innfridd, men aldri overgått seg selv og levert noe ekstraordinært.

Hva kan man egentlig forvente av RBK? Ikke håpe på, ønske eller drømme om, men faktisk forvente? Klubben er økonomisk underlegen sine motstandere i Europa. Dette trenger ikke nødvendigvis å bety at man alltid også skal være sportslig underlegen, noe Eggen-epoken var bevis for. Men når for eksempel RB Leipzig henter spillere for 2000 millioner, og RBK for 10, så gir det et bilde av de forskjellige utgangspunktene klubbene imellom.

Det er ikke umiddelbart gitt hvordan RBK skal komme nærmere det europeiske nivået klubben stadig streber etter. Toppfotballen er blitt så gjennomsyret kommersialisert at fotballens logikk og darwinisme, medfører at de beste spillerne (på et eller annet tidspunkt) ender opp i de beste klubbene hvor de også får best betalt.

Fra et supporter-ståsted er dette en forbannelsens logikk. Når RBK først har noe spennende på gang, med flere profiler som er på vei opp og frem, så blir de hentet av klubber på neste nivå i fotballhierarkiet. Denne logikken gjør at RBK svært ofte blir stående på stedet hvil. Så fort man ser konturene av noe godt, må det startes forfra igjen, fordi laget mister sine beste spillere (eller treneren for den saks skyld).

Vi kommer oss ikke unna klubbens plass i den internasjonale næringskjeden – og dette må man for all del ha i bakhodet når sesongen evalueres. Fotballens logikk gjør det svært vanskelig for RBK å ta neste steg. Det er med andre ord nærmest utenkelig med kontinuerlig utvikling, slik styret virker å kreve. Hvis manglende innfrielse på dette punkt medfører trenersparkinger også i fremtiden, blir klubben fort sin egen verste fiende.

Det er lite som indikerer at et avansement fra et europeisk gruppespill er spesielt realistisk per i dag. Norsk fotball er generelt akterutseilt på de fleste parameter. Jeg er selv født på starten av 90-tallet og tilhører dermed en generasjon som bare hvis vi virkelige anstrenger oss, har vage minner om at det fantes en tid hvor landslaget var i mesterskap og hvor RBK gikk videre fra gruppespill i Europa.

Slike prestasjoner må (dessverre) for all del betraktes som unntakstilstand snarere enn som normalen.

Inntil videre får vi nyte hjemlige triumfer og hylle våre helter slik de fortjener.

