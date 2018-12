Er du sulten på Norden? Så smak på Trondheim!

Saken oppdateres.

Reiselivsnæringene i Nord-Norge og på Vestlandet har opplevd en formidabel vekst de siste årene. Hovedårsaken til suksessen er tydelighet og målrettet laginnsats på tvers av bransjer i begge disse regionene.

«Bergen, the gateway to the fjords» og «Tromsø, where your arctic adventure begins» havner stadig øverst på listen over Norges mest populære destinasjoner. Og du lurer ikke på hva disse byene har å by på.

Vi mener at Trondheim hører naturlig hjemme i dette selskapet. Men da må også vi tørre å være tydelige og ta noen valg.

Reiselivet rommer mange av Norges viktige arbeidsplasser. Og næringen vokser. Men for å vokse i riktig retning må vi se og gripe mulighetene når de oppstår! Vi er en rik og mangfoldig region som sanker, høster, fisker, jakter og slakter.

Det er ikke noe nytt, slik har det vært i mer enn tusen år. Det nye er det som foregår på byens mange restaurantkjøkken, på innsiden av modige kokkehoder og med trønderske smaksløker.

Det bugnende matfatet som Trondheimsregionen og Trøndelag alltid har representert, er i ferd med å finne sin form som internasjonal størrelse. Vi spiser fortsatt pølse med brød uten å skamme oss det grann. Men vi sikter samtidig mot Michelin-stjernehimmelen. Det er en mulighet vi ikke kan la gå fra oss.

Trondheimsregionen og Trøndelag har store naturgitte forutsetninger for å ta en mye større andel besøkende enn vi gjør i dag. Og med målrettet felles innsats kan vi bli en av verdens mest attraktive destinasjoner. Det de vest og nord for oss har gjort, er å ta riktige strategiske veivalg. Opplevelsesaktørene har sett potensialet i det unike, og gjennom strategisk og målrettet laginnsats har de sammen med regionenes øvrige næringsliv og interesseorganisasjoner, økt hotellkapasitet og sikret et mer tilgjengelig fly- og transporttilbud. De har også kommunisert enkelt og samlende.

Trondheim er en historisk og nyskapende by full av entreprenører, historikere, kunstnere, arbeidere og forskere. Det er ingen motsetning mellom teknologi og historie, mat og kunst, tradisjoner og innovasjon. Det er det som er Trondheimsregionen! Nytt og gammelt. Ujålete og kunnskapsrik. Men det er vanskelig å si alt sammen – til alle – samtidig.

Kanskje førstesideomtalen av restauratør og entreprenør Heidi Bjerkan i D2 var starten på noe vi kan samles om i regionen. Heidi er en foregangsfigur som forstår og forsterker sammenhengen mellom regionens fantastiske råvarer og byens kjøkkenkompetanse. Så til de grader at hun plasserer Trondheim på det store matverdenskartet med den største selvfølgelighet.

Heidi er heldigvis ikke alene. Byens restaurantscene har aldri vært mer levende enn nå, og i hovedrollene finner vi nettopp sjømaten fra kystkommunene, grønnsakene fra Frostalandet, reinskjøttet fra Rørosfjellet, ostene fra innlandet. Dette er en forestilling mange gjerne kommer langveis fra for å oppleve.

Helt til den gamle byen med det unge hjertet, hjembyen til Norges største og kanskje viktigste universitet – hvor de første kapitlene i norgeshistorien ble skrevet – og hvor 700 teknologibedrifter er med på å forme fremtiden til hele kloden.

Trondheim og regionen som helhet vil aldri være én ting, men vi kan fortelle en og en historie om gangen. Og det finnes lite som er mer samlende enn mat. Vi har lokale råvarer i verdensklasse. Hva om vi kan få flere enn oss til å si at det er her alle Nordens smaker er samlet på ett fat, hvor både historie, samtid og framtid sitter sammen rundt bordet.

Vi mener tiden er inne for å befeste Trondheims posisjon som en internasjonal matby og at vi sammen sier høyt og tydelig: «Trondheim – home of Nordic flavours».

