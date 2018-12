Kjetil sykler til India for barns rettigheter

- Hele Eikrem-saken vitner om at det er et kulturproblem på NTNU

Saken oppdateres.

Han sto opp grytidlig for å vaske biler noen timer før han skulle på skolen. Etter skoletid var det lekser før han syklet med faren sin bakpå til et hotell hvor han og faren jobbet om kvelden. Uten hans innsats ville familien ikke overlevd. Og innimellom dette var han redaktør for verdens største avis utgitt av gatebarn. 17 år gammel. Når du møter slike mennesker blir egne problemer ubetydelige.

LES OGSÅ: Skal sykle 10 000 km til India: – Jeg har egentlig ikke peiling på sykkel

En sykkeltur fra Trondheim til Bangalore i India for en 63-åring som knapt har syklet på 15 år vil noen si er galskap. Og turen har da heller ikke vært uten problemer.

Som da jeg måtte forlate sykkelen og bagasjehengeren en kort stund på motorveien mellom Tabriz og Teheran og all bagasjen var borte da jeg kom tilbake. Klær, medisinsk utstyr jeg var helt avhengig av, batterier og ladere til elsykkelen, kameraer, mobiltelefon og mye mer. Jeg var syk av diaré og fant ingen som snakket engelsk. Slike utfordringer blekner og glemmes lett når jeg hører historiene til noen av barna underveis.

Som jenta som ville gå på møter i barneorganisasjonen hvor hun lærte om barns rettigheter, og ble straffet av foreldrene med å bli slått da de oppdaget det. Ei jente skulle ikke delta på slikt.

Som barna som sammen med sine foreldre hadde flyktet fra russiske bomber i Øst-Ukraina til Odessa hvor de hadde slått seg ned i et okkupert hus. Som jenta som måtte gjøre leksene etter midnatt fordi det var det eneste tidspunktet på døgnet med ro i huset hvor hele familien bodde i et rom.

LES OGSÅ: Etter to runder med kreft bestemte Anne seg for å gå 55 mil på 35 dager - langs veien har hun arrangert elleve konserter

Jeg syklet med en trehjulet elsykkel som skapte oppmerksomhet, og dermed gjorde det lett å komme i kontakt med folk. Men mange besøk var også avtalt på forhånd i samarbeid med lokale kontakter. Ikke minst har en rekke lokale rotaryklubber stilt opp i tillegg til Trondhjem Rotary Klub som allerede er engasjert med installasjon av solcellepanel på barnehjemmet som Norway-India-Bikeathon støtter.

I hvert av de tolv landene turen har gått gjennom, har jeg sammen med lokale partnere bedt fire barn om å ta bilder som i etterkant skal settes sammen til en utstilling. Poenget har vært å se verden med barns øyne. Gutter og jenter fra 8 til 17 år fra mange land og kulturer. Rike og fattige.

Jeg har syklet gjennom Norge, Sverige, Latvia, Litauen, Hviterussland, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Iran, Pakistan og India. I Litauen møtte jeg barn som levde uten sine foreldre fordi de jobbet i Norge og andre land. I Ukraina og Georgia møtte jeg barn som hadde flyktet fra russiske kuler. I Pakistan besøkte jeg den norsk-pakistanske jenteskolen Lams som hadde forandret et helt fattig lokalsamfunn. Og i Delhi møtte jeg prostituerte med barn som hadde fått hjelp til å skaffe seg et nytt liv.

LES OGSÅ: Slik vil politikerne redde bryggerekka

I Kundapur i India møtte jeg for ellevte gang barna i Namma Bhoomi. Mens barnehjemsbarn i India ofte låses inne for å «beskytte» dem, er Namma Bhoomi et paradis for utsatte barn som får vokse opp på den måten barn skal vokse opp. Med lek, en god skole, trygghet, omsorg og en mulighet til å påvirke eget liv. Pengene som vi samler inn under og etter sykkelturen går til drift av dette senteret. Og «vi» betyr Foreningen Go, med et styre ledet av Turid Stenseth, som er etablert for å sikre at alt går ordentlig for seg og 100 prosent av pengene kommer barna til nytte.

I 2007 ble jeg invitert av en indisk taxipassasjer til India. Det viste seg senere at hun var leder for barnerettsorganisasjon The Concerned for Working Children. Siden har det blitt årlige besøk.

Når jeg bestemte meg for å gjennomføre denne sykkelturen var det derfor klart for meg at turen måtte brukes til å skape oppmerksomhet om barns rettigheter og spesielt om barns rett til å bli hørt. Og til å samle penger til et helt spesielt hjem for utsatte barn i Kundapur i India.

På engelsk snakker man gjerne om de tre P-ene i FNs barnekonvensjon. Provision, Protection og Participation. Ofte blir den siste P-en glemt. Barn og unges rett til å bli hørt. Det er ikke vi voksne som vet best hva som er til barnas beste. Vi må lytte til hva barna selv mener. Å forby barnearbeid uten å spørre barnearbeiderne hva de mener, og uten å fjerne årsakene til barnearbeid, er et eksempel på hvordan barnekonvensjonen brytes.

LES OGSÅ: Matheo (3) satte fra seg sykkelen utenfor Fretex – så solgte de den for 50 kroner

Sett med norske øyne har mange av barna jeg har møtt, vokst opp i elendige forhold. I slummen med lite plass, uhygieniske forhold, vold, lang skolevei og utrygghet. Likevel opplever jeg glede, optimisme og ambisjoner på egne og andres vegne. Målet må være å bidra til at flere av disse barna kan oppfylle drømmene sine.

Under mitt første besøk i India møtte jeg ei jente som fortalte meg om hverdagen som barnearbeider. Om hvordan barn ble fengslet og slått for å plukke og selge rask eller tigge. Om hvordan barna tok opp kampen mot barneekteskap. Og mye mer. Hun avsluttet samtalen med å spørre meg hva jeg ville gjøre med det jeg hadde lært. Inntrykkene var for mange til å gi et tydelig svar den gang. Årets sykkeltur har blitt min måte å støtte kampen for barns rettigheter på. Vil du vite mer om prosjektet kan du finne informasjon på www.norway-india-bikeathon.no eller på Facebook.

Hør våre kommentatorer snakke om: Teatersjefen takker av, mer bråk i KrF, opptur for Ap i Trondheim og ny sang om RBK

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: Hva er norsk? Hva vil det si å være norsk?