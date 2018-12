Frykter klubbdøden dersom publikum svikter konsertene

Saken oppdateres.

Felles årsak for begge stedene som ble lagt ned i Bergen var sviktende publikumsoppslutning og huseiere som ønsker mer innbringende leietagere. Begge steder har vært så viktig for så mange musikere, bransjeaktører og musikkjournalister at nyheten og debatten om klubbdøden nådde rikspressen.

«Klubb-Norge er selve fundamentet og grunnmuren til det meste av det festivaler, kulturhus og etablerte scener står og hviler på. Når disse forvitrer, blir reisverket betydelig skjørere. Og verden ytterligere kjedelig.», skriver journalist Egon Holstad i en kronikk i VG.

I Trondheim fikk vi kjenne på klubbdøden allerede i 2015–2016 da to av byens mest aktive konsertsteder Blæst og Familien begge gikk konkurs. Det er lett å bli nostalgisk når favorittstedet man oppdaget ny musikk både i lokal og tilreisende form legges ned.

Det er også lett å være pragmatisk og si at tidene forandrer seg. Publikum er kjøpekraften. Gitarbasert musikk er ikke lenger ungdommen sin musikk. Markedet har bare flyttet seg til andre type møteplasser, for eksempel festivalsommeren. Unge musikere møtes andre steder enn på bar, og de som skriver nostalgiske minnekronikker har selv sluttet å gå på stedene som en gang var så viktig for dem.

Vi som driver Trondheim Calling tror vi mister mer enn bare nostalgia med at små tradisjonelle helårsarrangører forsvinner. Vi mister mangfold i utvalget av konserter, vi mister lavterskelscener for nye artister og vi mister gode kuratorer og miljø som er villige til å skape noe for fellesskapet uten økonomisk gevinst som første mål.

Der alkoholen er sekundært på hverdagskonserten spiller den ofte førstefiolin på festivaler, og musikken blir redusert til et bakteppe. Bør alt være fest og festival?

I Trondheim er vi kjempeheldige, for mens vi leser om klubbdøden i Bergen og Oslo har to nye konsertsted sett dagens lys i Midtbyen nå i høst.

I de gamle lokalene til Frakken har Lokal Bar & Klubb laget en oase for folk som liker å gå på konsert, gå ut og danse og ta en god drink. Lokalene er ikke til å kjenne igjen, Gamle Pianobaren har blitt til en 150-kapasitets konsertscene med topp lydanlegg, og kjelleren som så ut som danskebåten har blitt til et heftig klubblokale. Framfor å føle man går et skritt inn i fortida og gammel festkultur, så har vi fått et nytt sted med internasjonalt tilsnitt. Gratulerer til Hotell Britannia som får en så kul nabo, og kudos til næringsforeningen som har tenkt nytt og friskt som huseier!

Lenger bort i Dronningens gate har Tyven åpnet opp i de gamle lokalene til Familien. Huset og lokalene har fått en totalrenovasjon og de har allerede hatt et imponerende konsertprogram i høst.

En fellesnevner for begge nye scener er at det er relativt unge og nye krefter som står bak, og de har fått med seg sterke krefter i ryggen som ønsker å satse på noe alternativt til det vi allerede har masse av.

De ønsker å satse på noe som gjør Trondheim sentrum mer levende på kveldstid og unikt for byens befolkning. Effekten av det de skaper er uvurderlig for Trondheim som god kulturby.

Nå er det opp til byens befolkning å omfavne helårscenene som har kommet til og bruke dem mens de finnes. En gjennomsnittlig konsertuke i Trondheim byr på et vanvittig utvalg av lokale og tilreisende artister i mange ulike størrelser og sjangre.

Ønsker Trondheim utad, og for tilreisende, å bli oppfattet som en internasjonal relevant by, så trenger vi egne sterke kunstneriske miljø og en vital lokal konsertscene hele året.

Trondheim kommune bevilger årlig mange millioner i støtte til festivaler, og det har blitt jobbet aktivt politisk med å legge til rette for storkonserter. Kan vi be om samme politiske fokus og bruk av støttemidler for å ivareta helårsmusikken i like stor grad?

Et argument som vi ofte har hørt brukt er at det offentlige ikke bør støtte helårsscenene fordi de selger øl som hovednæring og er organisert som AS.

Nyhetsmelding! Mange av sommerfestivalene er også organisert som AS, og de selger i aller høyeste grad øl de også!

