Samfunnsansvar er så mye mer enn penger

Saken oppdateres.

Har kapitalen et samfunnsansvar? Det var spørsmålet Adolf Øiens Fond stilte i forbindelse med deres 100-årsmarkering – og utdeling av én million kroner til allmennyttige formål i Trøndelag.

Et rungende JA fra debattdeltakerne, men aller best var svaret til daglig leder i Kirkens bymisjon Dag Aakre: «Kapitalen kan ikke ha samfunnsansvar. Det er det menneskene som har». Og takk og lov for det! Det gir temaet et mye større potensial enn hva kapitalen kan. Menneskene er de som forvalter kapitalen og slipper sånn sett aldri unna sitt samfunnsansvar. Fantastisk!

Som styremedlem i Stiftelsen Sorgenfri, som driver Gatemagasinet Sorgenfri, var jeg deltaker på arrangement til Adolf Øiens Fond, sammen med en av våre selgere Tom-Andreas Wikdahl.

Å få økonomisk støtte er kjempeviktig, men også det å bli tatt på alvor som organisasjon og få anerkjennelse for arbeidet.

Les også: Du skal ikke ha dårlig samvittighet for ikke å smile eller si hei til meg

Vi var heldige og mottok støtte på kr 70000, og på grunn av jubileumsåret var årets utdeling ekstra stor. Syv organisasjoner, lag eller bedrifter fikk til sammen 1 million kroner. Det var over 40 søkere. Med andre ord, her er det mye bra aktivitet og et stort behov for kapital også.

Sorgenfri har nå nettopp mottatt støtte på kr 30000 fra fondet til Sparebank 1 SMN, sammen med 139 andre denne høsten. I år ble søkere som bidro til å redusere forsøpling av plast prioritert.

Begge tildelingene kommer svært godt med for oss som er en liten aktør. Støtten vi har mottatt nå i høst, bidrar til både utstyr og ressurser, som kan utvikle Gatemagasinet Sorgenfri videre. Fra Adolf Øiens Fond var noe avsatt til utvikling av nettsider – de er nå allerede lansert, se www.gatemagasinetsorgenfri.no. Støtten fra Sparebank 1 SMN-fondet er øremerket tøyposer, med gatemagasinets logo på, for videresalg. De er nå i salg, og er praktiske nå som både kalenderen for 2019 og årets julebok er i salg.

Les også innlegget dette er et svar på: «Ka æ e klar tå? Æ e klar tå å selge Sorgenfri og møt allj nedlatende blikkan»

Årets julegavekjøp kan du altså gjøre på gata flere steder i Trondheim, Stjørdal, Verdal, Steinkjer og Brønnøysund. Sorgenfri-selgeren tjener penger og får møte akkurat deg. Kjøperen får noe som varer lenge – gaver med mening for både selger, kjøper og mottaker. Her er det mye å få for flere! Forresten er kalenderen for 2019 laget i samarbeid med Trøndelag Teater og fotograf Terje Visnes. Og er vi stolt over resultatet, og har vi hatt det gøy sammen? Et rungende JA. For et prosjekt og for noen folk!

For hva er det vi driver med, egentlig? Jo, Stiftelsen Sorgenfri skal skape større rettferdighet, likeverd og forståelse mellom mennesker og miljøer. Dette skal oppnås blant annet gjennom å produsere, utgi og distribuere for salg Gatemagasinet Sorgenfri. Vi ønsker å skape møteplasser for dialog – både i spaltene og på gata.

Gatemagasinet Sorgenfri er et uavhengig magasin som skal drive kritisk og undersøkende journalistikk med et spesielt fokus på situasjonen til mennesker som har utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse i Trøndelag. Siden oppstarten i 2007 har vi registrert rundt 400 selgere. I løpet av året er cirka 100 aktive, hvorav 2/3 er menn. Selgergruppen består av mennesker som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Det er verdt å merke seg at utenforskap kan være så mangt, og gjelder mange flere enn hva man tror! Sorgenfri-selgerne får halvparten av inntektene ved gatesalget, som er et svært viktig bidrag til selgernes livsgrunnlag. I tillegg er gatemagasinet et viktig samlingspunkt – et sted hvor kollegaer møtes.

Opptatt av debatt? Les også: Jeg tok på meg tøflene og flyttet inn med min mor på sykehjemmet

Fordi jeg sitter i stiftelsens styre, har jeg vært så heldig å få være en del av dette kollegiet, gjennom en mer aktiv rolle i daglig drift den siste tiden. Etter et noe trøblete år på det personlige plan, har jeg altså øvd meg tilbake til arbeidslivet på Gatemagasinet Sorgenfri. En skal lete lenge etter bedre treningskamerater! Både redaksjonen og administrasjonen har svært kompetente ansatte som tryller hver dag på jobb. Det skjer magiske ting både på papiret og i miljøet med svært begrensede ressurser. Det graves av journalister og det finnes alltid en skulder å gråte på for den som trenger det. Eller bare en klem, litt frokost – frivillige som bidrar med mat fra Matsentralen, en hjemmestrikket lue – fra en annen frivillig som bidrar, så blir dagen så bra som mulig ute på gata.

Klart det også er dager der meldingene hagler, og det slamres med dører og språkbruken hadde fått en nordlending til å rødme. Gatemagasinet Sorgenfri har selv et samfunnsansvar som utøves på mange vis. Vi skal sette dagsorden og ha fokus på de sakene samfunnet kanskje ikke vil høre om, eller vet at finnes. Gå systemet etter i sømmene, være direkte og ærlig – og alltid med det målet for øyet om at samfunnet vi lever i skal bli litt bedre.

Mer debatt: Jo, vi er noen som mener man skal kunne kjøre bil til Midtbyen og finne en P-plass nær butikkdøra

Nå er det adventstid og vi tenker oftere på dem som trenger noen kroner ekstra, et måltid, et sted å bo, noen å snakke med. Mitt ønske for det nye året er at vi alle er litt rausere med det vi har å gi av, samme hva det er – gjennom hele året. Et varmere samfunn tror jeg ikke kan vedtas politisk eller utøves med forskrifter. Det er mennesker som skaper varme – den samme varmen jeg kjenner på hver dag i jobben på Sorgenfri. Det vises samfunnsansvar som kjennes på kroppen. Fantastisk godt.

Det er med andre ord – mye enklere å vise samfunnsansvar enn å ha mye penger å dele ut.

Vi kan alle begynne akkurat i dag – akkurat der vi er. God jul – og et godt og varmt nytt år!

Hør våre kommentatorer snakke om: Bråk og forsoning i Venstre, nye og gamle ordførere, kulturen i tall og årets nyord

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter