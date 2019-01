Hvorfor har det nye bygget på Brattørkaia hull i taket?

Nærbutikken er avgjørende for at folk skal bo og trives på bygda

Bygget du ser heter Powerhouse Brattørkaia. Det er ikke primært hullet i taket som gjør bygget spesielt. Bygget er spesielt fordi det er et av de mest miljøvennlige byggene i verden. I løpet av sin levetid vil bygget generere mer energi enn det bruker - faktisk vil det lage mer energi enn det som har blitt brukt til å produsere bygge materialene, til å drifte byggeplassen, til den daglige driften av bygget og - til slutt - til riving og resirkulering. Powerhouse Brattørkaia skaper så mye energi at bygget på sikt vil kunne gi strøm til hele nabolaget, til elbusser, og til elferjer - faktisk produserer bygget nok overskuddsenergi hvert år til å drifte mer enn 30 eneboliger. Ingen andre bygg i verden kan måle seg med det - og du finner det altså her i Trondheim.

Taket heller mot sør. Det er for at det skal skinne så mye sollys som mulig på solcellepanelene som dekker hele skråtaket - det med det store hullet. Det er også solceller i fasaden på hele den øverste delen av bygget. Men det er ikke bare solenergi som gjør bygget spesielt. Bygget bruker vann fra Trondheimsfjorden til kjøling om sommeren og oppvarming på kalde vinterdager, og det bruker lysteknologi for å lyse opp inne i bygget for alle de ansatte, med minst mulig energif orbruk, bl.a. ved at bare områdene som er i bruk vil bli lyst opp, helt automatisk.

Brattøra er kanskje den delen av byen som er i raskest utvikling akkurat nå. Det er ikke så altfor mange år siden dette var et lukket industriområde. Nå vil Powerhouse være det siste nye bygget i et område som virkelig blomstrer. Det er nå omtrent 7 000 arbeidsplasser her, 100 000 gjester i året på hotellet, 200 000 cruise- og hurtigrute-turister, 70 000 besøkende på Rockheim og 360 000 besøk på Pirbadet hvert år. I tillegg til 1 500 studenter på BI og 540 000 reiser med Hurtigbåten kommer utallige turgåere, skatere, padlere, syklende, badere, fiskere og så videre. Og enda flere blir det når de aller første leietakerne flytter inn i mars - og når bygget står helt ferdig rundt august.

Dette høyteknologiske og miljøvennlige bygget som nå reiser seg i et gammelt industriområde sier noe om hvor Trondheim og næringslivet her er på vei. De neste fem årene er Trondheim en «smart by», som betyr at byen er valgt ut til å være en europeisk fyrtårnby for å teste smarte, fremtidsrettede og bærekraftige energiløsninger.

I dag står bygg for omkring 40 prosent av all energibruk og alle utslipp globalt, og for å nå våre klimamål er vi nødt til å kutte utslipp, også fra byggsektoren. Derfor er Powerhouse så verdifullt: Teknologien vi bruker i Powerhouse Brattørkaia vil kunne inspirere og brukes i andre bygg i hele verden. Det vil kunne ta oss betydelig nærmere en fremtid uten farlige klimaendringer, og det er også grunnen til at journalister og andre besøkende fra hele verden har tatt turen til Trondheim og til Brattørkaia, for å se med egne øyne hvordan fremtidens bygg vil se ut.

Og om du fortsatt lurer på hvorfor bygget har et hull i taket, så er det en veldig enkel grunn: For å få masse naturlig dagslys inn til kontorplassene i alle etasjene, byggets brukere kan få nyte en fantastisk utsikt østover mot Trondheim by og alle er velkommen til å slå seg ned på en benk i hagen i tredje etasje. Vi spår at bygget vil bli et viktig landemerke for alle som besøker, jobber og bor i Trondheim.

