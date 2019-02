Deltid mer slitsomt enn å jobbe heltid

Rekdals speedo-mote ble for sterk kost for Start-spillerne

I Adresseavisen 25. januar leser vi at gamle Nord-Trøndelag er på en klar jumboplass blant landets fylker med bare 15 prosent heltidsansatte. På denne statistikken har norddelen av Trøndelag ligget i nedre sjikt i mange år.

Det er bekymringsfullt om ledere, tillitsvalgte og verneombud forklarer dette med at «yrket er for slitsomt for heltid». For: Det er en myte at pleie- og omsorgsyrker er for belastende for heltid. Disse yrkene er heller for belastende til at ansatte skal jobbe deltid.

Sammenlignet med heltidsansatte er deltidsansatte sjeldnere på jobb, og har mindre kontinuitet og oversikt i jobben. De må bruke mye tid på å holde seg oppdatert, noe som kan være utfordrende i en moderne helsetjeneste. Dagens pasienter har sammensatte og komplekse behov. Ansatte som bare er på jobb 2–3 dager i uka har ikke den samme oversikten over det som skjer i avdelingene. Har man vært borte flere dager, er det mye som har skjedd siden sist man var på jobb.

I tillegg er det mange deltidsansatte som arbeider mer enn sin faste stilling. Hvilke dager og vakter man får mulighet til å jobbe ekstra, er lite forutsigbart. Mange ligger med telefonen på nattbordet i håp om å bli ringt opp på morgenen, eller går med telefonen klar hele dagen og kvelden i håp om å bli tilbudt å jobbe ekstra. Flest ledige vakter er det i helgene, og mange deltidsansatte arbeider derfor hyppig helg. Kontinuerlig jakt etter ekstravakter for å få en lønn de kan leve av er slitsomt. Deltidsansatte har uforutsigbar lønn og uforutsigbar arbeidstid. Heltidsansatte har derimot forutsigbar lønn, arbeidstid og fritid. De vet hvilke dager de skal på jobb, og kan i større grad planlegge sin hverdag, fritid og økonomi. Og ikke minst: De kan gå i banken å få lån fordi de har forutsigbar inntekt.

Deltidsansatte går oftere kortere vakter. For å spare penger kortes vakter ned til 5–6 timer. Det innebærer relativt mange oppmøtedager i forhold til stillingsstørrelse. Med vakter på seks timer må man jobbe seks dager i uka for å få full stilling. Korte vakter kan også være mer slitsomme enn vanlige vakter på 7,5 timer. Intensiteten på arbeidet varier i løpet av et døgn. Under starten og slutten av vakta er det ofte litt roligere, man setter seg ned i rapport, reflekterer, diskuterer og overfører arbeid mellom team. Ansatte som går korte vakter får ikke være med på denne refleksjonen, deres vakter innebærer jobbing bare i de mest høyintense arbeidsperiodene i løpet av døgnet.

Omfattende deltidsarbeid gjør arbeidet i helsesektoren mer slitsomt for alle. Det blir få kontinuitetsbærere og mer ansvar på dem som har hel stilling. Om tjenestene hadde basert seg på 100-prosent stillinger, ville det vært flere kontinuitetsbærere, flere som tar ansvar og drar lasset sammen. Ansatte ville visst at når de kom på jobb, ville det være kjente og erfarne medarbeidere som dro lasset sammen. Teamene ville vært bedre kjent med hverandre, og hatt mer forutsigbarhet i arbeidshverdagen.

Hvor slitsomt arbeidet i helsesektoren er, handler ikke bare om antall hender som er på jobb. Det handler også om hvem som har disse hendene. Dersom de fleste ansatte arbeider heltid, får man sterkere fagmiljø, større kontinuitet og arbeidet blir lettere for alle. Mange kommuner har utfordringer med høyt sykefravær. Studier viser at sykefraværet er høyere blant deltidsansatte enn blant dem som arbeider heltid.

Argumentene for å arbeide mot en heltidskultur i helsesektoren er mange, og ikke spesielt kontroversielle. Partene i arbeidslivet har flere ganger skrevet under på en heltidserklæring hvor målet er å oppnå en heltidskultur i kommunesektoren. Alle synes enige om målet. Det er veien dit man er uenig om.

Omfanget av heltid varierer mellom kommuner og fylker, noe som viser at mange har et potensial innenfor dagens lov- og avtaleverk de ikke har tatt ut, og at de legger ulikt vekt på dette. Potensialet for mer heltid er imidlertid stor i alle deler av helsesektoren, og det er behov for omfattende endringer i de fleste organisasjoner om man skal få en heltidskultur. Forskere er enige om at utfordringen ligger i fordeling av helgearbeid. Skal man få en heltidskultur, må man jobbe flere timer på helg. Det kan innebære å jobbe annenhver helg, eller lengre vakter hver 4. helg.

Helgearbeid er elefanten i rommet ingen makter å ta tak i, og som gjør at partene i arbeidslivet ikke blir enige om hvordan man skal etablere heltidskultur. Mange ansatte ønsker ikke mer helgearbeid. Samtidig må det være et mål at kvaliteten på tjenestene skal være like god lørdag kveld som onsdag formiddag. Økt helgetillegg, samt mulighet for lange vakter hver 4. helg kan være løsninger.

Arbeidsgivere og arbeidstakere må være innstilt på å forhandle, og begge parter må være villige til å gi og ta. Gode helsetjenester som ivaretar både pasienters og alle ansattes helse krever at det jobbes mot en heltidskultur. Noen kommuner og fylker har en lengre vei å gå en andre.

