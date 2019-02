Søkt om midler siden 1994 - har fått avslag hvert eneste år

Saken oppdateres.

Tusenvis av barn og ungdom har stått på og bak scenen sammen andre voksne frivillige siden eventyret startet. Noen av disse kan du i dag se som profesjonelle kunstnere på ulike scener og institusjoner.

Elden er folkefinansiert og tuftet på dugnad. Det betyr at publikum i hovedsak finansierer utendørsteatret sammen gode lokale samarbeidspartnere, i tillegg til den massive dugnadsinnsatsen som rørosfolket og tilreisende gjør hver sommer.

Det er på grunn av dette Elden i dag er Trøndelags største friluftsteater og Norges nest største etter Peer Gynt på Gålå. Nordmenn er glad i å se teater utendørs. I fjor sommer ble det satt opp over 80 spel i Norge, hele 22 i Trøndelag. Elden hadde over 12 000 publikummere på ti forestillinger i tillegg til før-premieren. Det er vi svært takknemlige for og vi jobber for å gjøre teateropplevelsen bedre – hvert eneste år.

330 mennesker var registrert som deltakere i Elden i 2018. Frivillige og amatører jobber tett sammen med et profesjonelt kunstnerisk team bestående av regissør, koreograf, scenograf, kostymedesigner, lysdesigner og lydteknikere. Over 70 prosent av aktørene på scenen er under 25 år. Vi er Norges største barne- og ungdomsteater med oppsetninger hvert eneste år i månedsskiftet juli/august.

I motsetning til andre store utendørsteater mottar Elden lite offentlige midler. Røros kommune og Trøndelag fylkeskommune bidrar med noe. Elden mottar også 100000 kroner fra tippemidlene (Spelfondet). Sistnevnte dekker omtrent 4–5 varme måltider for vel 200 deltakere. Til orientering tilbyr Elden 19 varme måltider i løpet av øving- og forestillingsperioden. Norsk Kulturråd disponerer 1,36 milliarder kroner som skal fordeles på kunstnere og produsenter, stipender og museum. Musikkteatret på Røros har søkt på midler siden 1994, men har fått avslag – hvert eneste år. Det er heller ikke mulig å kreve innsyn i vedtakene, i motsetning til forvaltning av andre offentlige penger. Det betyr at en liten gruppe mennesker forvalter en meget stor pengesum uten at verken presse eller andre kan ettergå de ulike vedtakene. I fjor brukte Elden vel fire uker på å skrive søknader på offentlige midler.

Elden besøkte Stortinget i høst og snakket varmt om det folkefinansierte teatret i verdensarven. Vårt møte resulterte i et spørsmål om Stortinget kunne bevilge en sum på statsbudsjettet i anledning jubileet neste år. Ikke ulikt det andre sammenlignbare kulturinstitusjoner har fått ved sine jubileer. Men heller ikke her var det et flertall av de folkevalgte som sørget for bevilgning.

Hvem skal støtte spel og friluftsteater om ikke Norsk kulturråd eller Stortinget?

Dagens finansieringsordning er ikke tilstrekkelig rustet for virksomheter som Elden. Vi vet at Kulturrådet i økende grad har fått overført midler og tiltak som skal ta sikte på å støtte virksomheter der profesjonelle og amatører jobber tett sammen. Det virker som det er en konflikt mellom kommersiell kultur og annen kunstnerisk kultur. Elden er begge deler, og det må systemet fange opp – snart. Musikkteatret på Røros lar seg finansiere av folket og gode samarbeidspartnere. Det må ikke hindre at Norsk kulturråd også kommer på banen.

Vi er heldige på Røros. Vi har et publikum som vil se oss, vi har frivillige som år etter år bruker ferien sin på dugnadsarbeid. Vi har et profesjonelt kunstnerisk team som sørger for at vi strekker oss for å gi publikum og deltakere en spektakulær teateropplevelse. I tillegg har vi et meget godt samarbeid med lokale samarbeidspartnere som bidrar både med penger, lokal mat og transportmidler. Det lokale næringslivet vet at Elden bidrar med gode teateropplevelser samt at det gir gode inntekter til lokalsamfunnet. Men vår økonomi er sårbar. Vi puster lettet ut hver gang store konserter eller fotballkamper ikke legges til vår spillperiode. Vi trenger hver eneste frivillig og hver eneste publikummer. Vi skal fortsatt være et folkefinansiert utendørsteater, men håper at folkevalgte og Norsk kulturråd tar et særdeles ansvar for å følge opp hvordan kulturmidler fordeles og forvaltes.

